María del Mar comunicó por su cuenta de Instagram el nuevo desafió que enfrentó al posar para la reconocida revista

27 de febrero de 2020 • 10:35

El presente laboral de María del Mar parece ir viento en popa: logra reconocimiento y renombre donde trabaja . La joven cordobesa, que se hizo conocida por su divorcio con el actor Matías Alé, hoy se encuentra instalada en el exterior y su perfil profesional no ha parado de crecer.

Era 2015 y María había pasado por el registro civil junto a Alé sin saber que tres meses después, éste tendría un brote psiquiátrico que la llevaría de inmediato a la separación mediática. Su idea en aquel entonces fue irse del país: iban a ser dos meses en la ciudad de México, pero al llegar allí todo cambió.

Se alejó de su familia, sus amigos y del escándalo argentino. Continuó creando alianzas y trabajando en el rubro del modelaje, y en estos días le llegó un reconocimiento singular: ser tapa de la revista Playboy de México.

"Siempre he pensado que la belleza es subjetiva y existe algo bello en todos los seres humanos. Para mí, la belleza no se limita a lo físico, sino que está en el ser", reconoció en una entrevista que adelantó la propia revista mexicana.

Y agregó también: "Jamás me había atrevido a mostrarme desnuda, por el miedo a no obtener los resultados que quería. Pero cuando Playboy me buscó, pensé que sería una excelente oportunidad para regalarme".

"Feliz de ver el resultado de esta increíble sesión", escribió sin más en la publicación que recolectó más de 13 mil likes. Actualmente, la mujer oriunda de Villa Carlos Paz se encuentra en pareja junto al modelo Christian Hogue con quien comparte decenas de postales de películas románticas y hasta sensuales.