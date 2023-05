Dejó hablando sola a Carina Zampini al aire y a la conductora de Pasaplatos no le gustó nada: “No le pierdas pisada”

escuchar

Otro hecho hilarante ocurrió este jueves en Pasaplatos (El Trece) cuando una participante, una de las más queridas por todos, le cortó el rostro de manera inesperada a Carina Zampini y la dejó hablando sola. Durante la primera etapa del concurso en la que dos participantes de cada equipo compitieron por un lugar seguro en el certamen de la semana próxima, Lucimar Jordao sorprendió a todos en el estudio tras abandonar a la conductora y salir corriendo.

Carina Zampini se quedó sin palabras luego de que una participante le cortó el rostro

Es habitual que durante el proceso de preparación de las recetas designadas por el jefe de cocina Roberto Ottini, Zampini realice una recorrida por cada stand para charlar con los participantes y conocer cómo se encuentran en un nuevo desafío semanal del concurso. Bajo la prueba de cocinar milanesas de berenjena con puré, cada aspirante a obtener el premio como el mejor de la Argentina, lo dio todo en un contexto que cada día el ojo de los chefs Pablo Massey y Juan Gaffini es más puntilloso.

Tras enseñar los pasos de la receta, cada uno dispuso manos a la obra. En medio de los preparativos, Zampini se acercó a Lucimar y destacó: “Amo esa actitud que tenés, esa onda para hacerle frente a todo. Ya vi que estás ordenada, que Juan te indicó todo. Más vale que hoy no quedes para el día de eliminación”.

Con una impronta positiva, la participante brasilera le respondió: “Sí, pero si pasa la voy a romper igual”, y le reprochó a la conductora: “Se equivocaron conmigo Cari, se equivocaron”. Luego de ese reclamo, Zampini le preguntó por el apoyo que su familia le envía a diario y contestó: “Tengo un nieto, que dice ‘a mi abuela la quiero ver’, está emocionado. Tiene nueve años y me dice: ‘abuela sacá a todos’ “.

“Cuando te ve cocinar, ¿qué te dice?”, preguntó Zampini y Lucimar respondió: “Que me concentre más en la cocina, que deje de bailar”. “Lo que te decimos todos”, replicó la conductora, al tiempo que la concursante le cortó la conversación de manera directa: “Chau, chau Carina, chau chau”, y salió corriendo.

Lucimar le cortó el rostro a Zampini y la presentadora de Pasaplatos se quedó atónita, con un rostro de sorpresa y disgusto, reaccionó: “Me dijo: ‘Chau, chau Carina’ y me dejó. Me dejó sola”. Luego de unos segundos aclaró: “Se fue a buscar algo. Ella no se detiene”. Al cruzarse con el chef y cabeza del equipo naranja, que integra la concursante brasileña, la conductora le remarcó: “No le pierdas pisada a tu cocinera por Dios”. “No, no, dieciocho milanesas me hace sino”, pronunció Gaffuri entre risas.

Luego del episodio llamativo que sucedió por primera vez en que un concursante dejó en medio de una conversación a la conductora, Carina se retiró de la isla de Lucimar y se dirigió a la de su compañera. En tanto, al término del proceso de evaluación del jurado, los chefs decidieron enviar a zona de riesgo a la participante brasileña debido a que no alcanzó con los niveles esperados por los chefs.

LA NACION