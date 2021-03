Denise Dumas criticó a Florencia Peña por sus fotos sobre la violencia de género: “Hay que tener más respeto”

Luego de que se divulgara una producción fotográfica en la que Florencia Peña busca visibilizar la violencia de género y los femicidios, Denise Dumas criticó el material, por considerarlo irrespetuoso. Las imágenes en cuestión son muy fuertes y representan con crudeza situaciones de violencia.

Hace unos días, Peña mostró el back de la producción en un video que publicó en su cuenta de Instagram. En las imágenes se la ve a la actriz maquillada con moretones en la cara y llorando, y en situación de maltrato y abuso. Además, la modelo posó dentro de una bolsa, simulando estar muerta.

“A mí me parece que hay temas que se visibilizan de determinada manera y en determinado lugar. Cuando vos los corrés de ese contexto, me parece que no va”, sostuvo Dumas durante el programa Hay que ver (elnueve), en referencia a las fotos, que forman parte de la revista Gente.

Luego, aclaró que “adora” a Peña y que le “encanta” que quiera visibilizar ese tipo de temas. “Pero yo no estoy de acuerdo en el espacio ni en la manera”, añadió.

Aunque sus compañeros de programa se mostraron en desacuerdo con su postura, Dumas agregó: “El tema es demasiado profundo como para debatirlo en una revista tan superficial”, agregó la conductora. “Es como querer ir en medio de un boliche en la noche con todo el mundo tomando y bailando a hablar de algo serio”, comparó.

“Si yo fuera la madre de uno de estos nombres y a mi hija la mataron a golpes y sale en la tapa de la revista, no sé [si me gustaría]. Hay que tener más respeto, hay que pensar”, siguió. “Acá hay una actriz actuando como ella quieren, de la manera que quiere y trasmitiendo como ella quiere y a su manera, un dolor muy personal”, sostuvo en relación con cómo los familiares de las víctimas de género quieren pedir por Justicia.

“Estás frivolizando el tema porque llega a la tapa, porque se hizo famoso el tema. Y es algo dolorosísimo. No está bueno. La verdad no me gusta, me parece que el contexto es hacerlo escuchando a las víctimas y a sus padres y madres”, completó Dumas.

LA NACION