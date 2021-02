Acusada de frivolizar la violencia de género, Florencia Peña se defendió: “Soy una actriz que lleva muchos años observando la realidad”

Esta semana, Florencia Peña fue tapa de una revista de actualidad pero no por su rol de actriz o conductora, sino como referente femenino para visibilizar la causa de la violencia de género. Con los nombres de las mujeres asesinadas escritos en su cara y manos, la artista intentó concientizar sobre esta problemática y despertó la crítica de algunos periodistas y padres de víctimas que la acusaron de frivolizar el tema.

No sólo la portada encendió la polémica sino la producción de fotos que muestra a una Peña actuando dolor y violencia. La primera en salir a cruzarla fue la periodista Hinde Pomeraniec. “No me gusta. En primer lugar es el límite finito de la frivolización y de algo que me parece aún más peligroso, que es el hartazgo. Eso me preocupa muchísimo”, comentó en No se puede vivir del amor, el ciclo radial de Franco Torchia.

“Hay una voluntad de provocación. No es lo mismo contar una historia, entrevistar a un familiar de una víctima, contar cuantas muertas hubo o cuantos huérfanos quedaron este año. De esto sí hay que hablar mucho, de los déficits de la justicia sí hay que hablar mucho. Ahora promover algo como esta tapa a mí no me da bronca, me da un poco de pena... Es como no haber entendido nada”, señaló Pomeraniec.

Por supuesto que el descargo de Peña no tardó en llegar y, tras defender la idea de la revista, explicó los motivos por los cuales decidió ser la cara. “Cuando me convocan empezamos a pensar qué causa; yo tengo varias causas que me enrolan, pero lo primero que ambas partes dijimos fue: ‘Tiene que ser violencia de género, es ahora´. Siempre este tipo de apuestas son controversiales, siempre se debate mucho cómo deberíamos comunicar, si con trompada o sin trompada, quién debería hacerlo. Yo soy una actriz que lleva muchos años observando la realidad y me pareció que podía contarlo sin haberlo vivido ”, comentó la actriz en Hay que ver.

Tras aclarar que fue un trabajo muy serio en el que participaron varias entidades que trabajan en el tema diariamente, la conductora de Telefe confesó cuál fue la verdadera intención de su trabajo. “Nos parecía que teníamos que hacerlo de una manera seria y yo di mi opinión como mujer. No es importante que sea Florencia Peña, de hecho no se me reconoce tanto, pero si ves la nota adentro te das cuenta que lo importante es la causa. Visibilizar hasta en el último rincón de Argentina y despertar a las mujeres que todavía no se hayan despertado. Llevar un poco de conciencia a esas mujeres que, pobrecitas, siguen en ese círculo de violencia”, señaló.

Sabiendo que esta portada iba a despertar críticas, la actriz llamó a toda la sociedad a enfocarse en lo realmente importante. “Hay mucho debate para que no se trivialice el tema. Obviamente el arte es subjetivo y no hay una sola manera de hacerlo, esta fue la nuestra ”, reflexionó y enseguida hizo referencia a los dichos de Pomeraniec. “Creo que está hablando desde el prejuicio. El colectivo de mujeres es un colectivo muy heterogéneo. Yo le agradezco a ella su mirada, su lucha. Gracias a mujeres como ella nosotras también estamos deconstruyéndonos y poniéndole la voz a otras. Yo creo que la batalla se vive en todos los planos. Quizá ella no me conoce o tiene el prejuicio de que soy la que estoy con Marley o que soy Moni Argento, quizá no sabe de mi compromiso en el escenario ni la clase de actriz que soy”, se defendió.

“Este trabajo que hicimos quizá también sea una deconstrucción para algunas feministas de base que están ligadas a otro momento, me parece que hay que abrir un poco la cabeza. (...) Yo soy parte de la masa, soy una actriz popular. Quienes estuvimos ahí saben que fue un trabajo muy conmovedor y serio”, agregó.

Por último, Peña aclaró que no le molestan las críticas hacia ella, sino que lo que más le dolió es que critiquen la intención. “El arte es una hermosa manera de visibilizar temas, de crear conciencia. Me molesta que critiquen la intención, no que me critiquen a mí. En mi programa, Flor de equipo, todos los días tocamos femicidios, hablamos con las mujeres que son víctimas. Obvio que se pueden cometer errores, que ella lo hubiera hecho de otra manera, pero le puse el cuerpo con humildad. Las necesitamos a todas en el colectivo, a todas. Si nos empezamos a criticar entre nosotras, creo que no es por ahí”, concluyó.

La palabra de Nancy Pazos

Nancy Pazos opinó sobre las críticas hacia Flor Peña instagram.com/nancypazos

Nancy Pazos, compañera de Florencia Peña en Flor de equipo, también salió a criticar la tapa de la revista pero corrió a la actriz del lugar de responsable. “La tapa me pareció rupturista, es lo que pueden hacer. Quizá yo hubiera hecho otra tapa, pero eso no importa. Mi llamado a lo que es el feminismo en general es a ser un poco más tolerantes , me parece que si hay algo en lo que estamos fallando tiene que ver en que no logramos conciliar un discurso que sea abarcativo de la sociedad”, apuntó.

“La sociedad se está deconstruyendo, me parece importante enseñarle a los hombres también qué es lo que ellos ganan con nuestro empoderamiento, porque parece que lo único que muestran es lo que ellos van a perder”, opinó la periodista.

Y enseguida salió a apoyar a su compañera de ciclo de las críticas: “Esta chica, siendo una actriz popular, todos los días hace un programa con picos de rating, mostrando los casos más terribles de los femicidios y bajando línea constantemente, haciendo que otras mujeres se sientan identificadas y puedan reaccionar que eso está mal”.

“Estamos todas en la misma, algunas con un poco más de trayectoria que otras. Yo la quiero mucho a Hinde, sé que no tiene mala leche, pero a veces durante muchos años hubo un montón de dirigentes del feminismo que se sintieron únicas a la hora de tener la verdad y ahora somos muchas. Entonces chicas, besito en la frente”, remató Pazos.

