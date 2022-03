Denunciaron a la madre y al padrastro de la China Suárez por supuesta agresión contra un hombre

La vida de Eugenia ‘la China’ Suárez parece tener pocos momentos de tranquilidad. En medio de una gran felicidad por su presente laboral y amoroso, una vez más la actriz se ve involucrada en un nuevo escándalo. En este caso se trata de un hecho indirecto: su madre y su padrastro fueron denunciados por supuesta violencia contra un vecino. Así lo reveló la periodista Andrea Taboada en LAM (América) donde además aportó como prueba un video revelador. Allí se puede ver al hombre en un violento ataque hacia la persona encargada de la seguridad del barrio donde viven en San Isidro.

Los hechos se remontan al comienzo de la pandemia cuando Marcela Riveiro y Miguel Gilardoni fueron denunciados por sus vecinos de La Horqueta, San Isidro, por realizar reuniones que no estaban permitidas debido a la cuarentena. Ante esto, la madre y padrastro de la China dejaron por un tiempo de organizar estos eventos, aunque luego los reanudaron y generaron malestar en el barrio.

Denuncia contra el padrastro de la China

“El que lo denuncia es Jonatan Alonso que es dueño de una empresa de seguridad y está a cargo de la seguridad del barrio donde viven”, detalló Taboada. Al mismo tiempo explicó que esta decisión se tomó en mayo de 2021 de manera conjunta con los vecinos, que no cesaban en demostrar su malestar ante la actitud de la pareja. Tras este accionar judicial, Gilardoni estalló en furia contra el joven de 37 años.

Alonso se encontraba en su auto cuando el padrastro de la actriz se acercó con un palo de golf. Acto seguido, comenzó a golpear el vehículo y al joven, que mientras trataba de resguardar su seguridad grabó la agresiva situación. “¿Estas loco?,¿que me pegás? Loco de m... me rompiste la rodilla. Estás loco. Me rompió la rodilla”, se lo escucha decir al joven mientras intentó calmar al agresor. A raíz del hecho, tuvo heridas en distintas partes del cuerpo y debió recibir asistencia médica.

(Foto Instagram @sangrejaponesa)

A la información difundida por la periodista, se le sumó el testimonio de la víctima en diálogo con LAM. En este sentido, señaló que las denuncias de los vecinos eran frecuentes pero no obtenían respuestas. “La Policía no hacía nada porque él salía y chapeaba que tenía una hijo que trabajaba en la municipalidad”, explicó y también que la madre de la actriz indicaba que las reuniones eran de la ex Casi Ángeles con sus amigas.

Denunciaron al padrastro de la China

El denunciante dijo que en diversas ocasiones Gilardoni escupía a la gente que se quejaba de estas reuniones clandestinas. Durante tres meses, él sufrió hostigamientos que se extendieron hasta el momento que lo agredió físicamente. “Me vio y habrá dicho ‘acá lo agarro’. Yo no sabía si estaba drogado o qué porque salió con ese tremendo palo de golf. De casualidad no me lo dio en la cabeza porque me hundía el cráneo”, señaló. Tras esto, el joven se presentó en la Justicia.

El hombre tuvo un feroz ataque contra el joven, generándole daños en las piernas (Foto captura LAM)

Actualmente, el joven espera una respuesta de parte de las autoridades. Hasta ahora hubo una mediación en la que, según su relato, el agresor se burló de él y, para cubrir los gastos de los destrozos que provocó en su auto, le entregó $15.000. Sin embargo, aguarda una sentencia ejemplar tras sufrir estas agresiones.