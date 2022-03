Wanda Nara aseguró que fue hackeada y reveló cómo se enteró de los explosivos posteos contra la China Suárez

Cuando se creía que la paz había llegado a la vida de Wanda Nara, un nuevo batacazo la colocó nuevamente en el centro de la polémica. El lunes por la noche, “la stalker de los famosos” Juariu Braier detectó un curioso mensaje posteado desde la cuenta de Instagram de la empresaria, en el se refería con duras palabras a Eugenia “la China” Suárez y, posteriormente, filtraron chats con la actriz y otras personas. Ante este accionar, la esposa y representante de Mauro Icardi explicó que le hackearon su perfil, por lo que ella no habría sido quien realizó estos polémicos movimientos virtuales.

“¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado!”, decía el filoso mensaje que postearon desde la cuenta de Instagram de la empresaria. El texto respondía al comentario de una seguidora que, en un video que posteó en el que Icardi la está besando, le había escrito: “No pudo lograr su cometido la China”.

Ante el desconcierto, la primera teoría fue que antes de hacer ese comentario Wanda se habría olvidado de cambiar a una presunta cuenta paralela. De inmediato, fue su amigo y estilista Kenny Palacios quien contó que el perfil de Nara había sido hackeado, motivo por el cual no era ella quien realizaba los polémicos posteos.

El comentario contra la China (Foto Instagram @wanda_nara)

Esta versión no convenció a los seguidores de la dueña de Wanda Cosmetics, ya que es la justificación más corriente que las celebridades dan frente a estos episodios, con el fin de desligarse de la polémica. Por eso, la propia Wanda decidió salir a hablar y contar su versión sobre lo sucedido. A través de una serie de videos que publicó en sus Stories de Instagram, la hermana de Zaira Nara indicó que tuvo una larga noche ya que los intentos por seguir robándole su perfil se extendió hasta las 7 de la mañana. “No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó”, comentó mientras mostraba capturas de pantalla con “las pruebas” de lo que estaba contando.

La empresaria mostró el hackeo (Foto Instagram @wanda_nara)

Según las palabras de la mediática, en diciembre intentaron hackearle la cuenta de Instagram. Ante este ataque, decidió poner un mail de recuperación de su amiga, por lo que el correo que apareció en la cuenta de ella era de otra persona, motivo por el cual se le habría complicado gestionar la solución al problema considerando que la persona que la podría ayudar está de vacaciones. “Mi Twitter hace dos meses que con la hija de Ana Rosenfeld, que vive en Estados Unidos, lo estamos tratando de recuperar y no pude”, explicó sobre la gestión que aún continúa con su otra red, la cual también perdió.

Wanda Nara explicó el hackeo

A pesar de la seriedad con la que trató el tema, en tono de broma, Wanda sugirió que podrían hackear a la cuenta de su amigo Palacios, ya que él sí podría tener “cosas que esconder”. Lo hizo para aclarar que ella no tenía nada que ocultar y que borra todos los mensajes que podrían involucrar a otra persona.

¿Cómo se enteró? Wanda hizo hincapié en que ella no se dio cuenta de la maniobra hasta que su amigo le avisó, de hecho contó que al maquillador lo alertó Keren Weinstein, quien está detrás de la cuenta “Chismes de Ker”. “La última publicación la había subido hacía tres horas y ahí fue que me di cuenta. Cuando quise entrar, se me había cerrado mi Instagram y me decía que no existía”, reveló.

Por último y ante las especulaciones que se generaron por el tema, la empresaria afirmó que ella no tiene cuentas truchas. Por supuesto, hizo referencia a los comentarios realizados desde su perfil contra la China Suárez y negó haber quedado en malos términos con la actriz. “En su momento, lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca, en ese sentido”, aclaró.

Wanda compartió lo que le sucedió en las redes (Foto Instagram @wanda_nara)

Para finalizar con su descargo, la representante de Icardi volvió a diferenciarse de Eugenia al remarcar la forma en la que se maneja en la vida. “No estoy de acuerdo con un montón de otras cosas, que si quieren, cuando quieran o si tienen dudas o preguntan, las hablamos. Pero yo tengo una manera de ver las cosas”, lanzó.

A pesar de la extensa explicación de Nara, los chats filtrados en los que la China Suárez halagaba a su familia fueron borrados rápidamente desde la cuenta de la empresaria. Lo mismo sucedió con el posteo en el que se refería con polémicas palabras a la actriz. Por este motivo, si lo del hackeo sucedió tal como lo explicó Wanda, pudo encontrar una rápida solución.