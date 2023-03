Después de 22 años juntos, Fátima Florez estaría atravesando una crisis con su marido

escuchar

Fátima Florez y Norberto Marcos llevan más de dos décadas juntos y, aunque siempre mantuvieron su relación alejada del ojo público, en las últimas horas trascendió que estarían en medio de una severa crisis de pareja que, según aseguraron en Intrusos (América), desencadenó en “una separación inminente”.

Luego de superar y dejar en el pasado su reciente conflicto con Moria Casán, con quien tuvo un fuerte cruce mediático debido a las imitaciones que hace de la diva en sus shows, Fátima Florez volvió a protagonizar los titulares de noticias cuando se dio a conocer que estaría a punto de separarse de su marido.

En la tarde de Intrusos, la encargada de dar la noticia fue Nancy Duré, quien explicó que las peleas entre la humorista y su marido -quien además es el productor de sus espectáculos- habrían provocado la cancelación de uno de las presentaciones más importantes de la gira actual de Florez.

“La pareja está en una seria pero muy seria crisis. Después de 22 años juntos están en una crisis tremenda”, dijo la panelista a modo de introducción. Y agregó: “Me avisan que se suspende la función que tenía Fátima en Cosquín este domingo. Iba a ser el cierre de la temporada con una súper función, estaba todo empapelado. Era la primera vez que iba a estar en la plaza Próspero Molina. Ella estaba muy entusiasmada con esto”.

Sobre esta misma línea, detalló: “Se baja la obra, la gente se empieza a quejar. Alegaron que era por problemas técnicos, decían que había una pantalla que no llegó… pero la cuestión es que dicen que toda la temporada los gritos y las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro, los técnicos no aguantaban más, decían: ‘Esta pareja no puede seguir adelante’”.

“Porque si bien eran discusiones por trabajo, porque es el productor del espectáculo, es el director también, la acompaña en todo momento… Pero esto hace mella en lo que es la relación sentimental”, continuó. Finalmente, sentenció: “Me dicen que la separación sería inminente”.

Cabe destacar que, menos de un año atrás, Norberto Marcos le propuso casamiento a Fátima Florez al aire de Flor de equipo (Telefe). Después de hablar sobre su relación y de que la humorista destacara que, luego de veinte años en pareja, se refiere a él como su “marido” sin estar casados, el productor tomó la decisión en el momento de cambiar la situación.

“Ponganmela en pantalla que yo se lo voy a decir… No la voy a hacer tan complicada: amor, ¿te querés casar conmigo?”, dijo, con el corazón abierto. Aunque no dio una respuesta directa y definitiva, la conductora de Plan Tv expresó: “Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. Es como cuando es el día de la madre o el día del niño. Tiene que ser toda la vida de miel, de color de rosas, de acompañarse. Entonces creo que sí, tengo la balanza más inclinada a que sí”. A pesar de que en ese entonces no volvieron a hablar de manera pública sobre la boda, ahora se creería que quedó completamente descartada.

