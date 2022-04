La pareja de Fátima Florez irrumpió en una nota y le propuso casamiento: su desopilante reacción

Fátima Florez y Norberto Marcos se conocieron por casualidad en un casting que él dirigía para la televisión en Perú y, partir de ese primer cruce de miradas, nació un amor que duraría más de dos décadas. A pesar de que, tradicionalmente, las parejas eligen casarse para oficializar su vínculo, la humorista y el productor nunca tomaron la decisión. Hasta ahora que, durante su paso por Flor de equipo (Telefe), recibió una llamada sorpresa que culminó en un pedido de matrimonio.

La pareja de Fátima Florez le pidió matrimonio en vivo

El estudio de Flor de equipo fue escenario de duros cruces, llantos, declaraciones y muchas primicias. Y, ahora, a esa larga lista de momentos inolvidables se le sumó la propuesta de casamiento en vivo. La actriz se encontraba en medio de una amena charla con la conductora y las panelistas cuando, de repente, se vio interrumpida por un llamado. Del otro lado, estaba su pareja desde hace veintiún años.

La entrevista se convirtió rápidamente en un cuestionario sobre como se conocieron, su vínculo en el día a día y, en un momento, se derivó a si pasaron por el altar. “¿Están casados legalmente?”, preguntó Denise Dumas. “No, yo digo ‘mi marido´ de costumbre, porque son muchos años, pero no hemos puesto la firma. Me gustaría. Antes decía que no hacía falta, que era más importante el sentimiento”, respondió Fátima. A continuación, la conductora se dirigió a Norberto para saber si él estaba dispuesto a hacer la esperada propuesta.

Fátima Florez recibió una propuesta de casamiento en vivo Santiago Filipuzzi - LA NACION

Sin embargo, antes de que pudiera dar su punto de vista, Analía Franchín decidió intervenir para dar un consejo: “No, chicos, después de tantos años, no. Si firmás, te separás”. Antes de que pudiese profundizar, Dumas la contradijo y aseguró que el casamiento es un evento hermoso dentro de la vida de dos personas que se aman y que, poder celebrarlo rodeado de personas queridas, lo convierte en un hecho aún más feliz.

En ese punto, Norberto volvió a tomar la palabra y expresó: “Todos nos dicen lo mismo, que si ponemos la firma, nos separamos. Yo estuve casado con una excelente mujer y tengo un hijo de esa relación. Ahora estoy con Fátima. Si ella quiere casarse, yo no tengo ningún problema”. Mitad a modo de broma pero con un dejo de seriedad, la humorista disparó: “No es casarse porque ´si quiere no tengo problema´”.

Nancy Pazos, en un intento de reavivar el romanticismo, acotó: “Norberto, ¿no querés hacer tu propuesta? Tenés este momento único”. Minutos después, insistió una vez más y dijo: “Queremos el anuncio formal, queremos tu propuesta y hay que ver qué responde ella”.

Con el estudio iluminado por luces tenues y una melodía romántica que sonaba a todo volumen, a través del teléfono Marcos preguntó: “No la voy a hacer tan complicada: amor, ¿te querés casar conmigo?”. Con una sonrisa, Fátima replicó: “Tengo una inclinación del 70% al sí, pero Analía me hizo dudar”. Frente a ese dicho, las espectadoras de la escena emitieron un par de exclamaciones de frustración y él, tajante, manifestó: “Con que haya un 1% en contra, dejémoslo”.

Norberto Marcos y Fátima Florez llevan más de dos décadas juntos

No obstante, acompañada por la melodiosa voz de Whitney Houston que entonaba uno de sus temas más conocidos, la humorista aclaró: “Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. Toda la vida tiene que ser de miel, de color de rosas, de acompañarse. Pero sí, la balanza está más inclinada a que sí”. Si la propuesta se trasladará a la vida real o si quedará como un hecho televisivo anecdótico, solo el tiempo lo develará.