Cinthia Fernández habló sobre los baños mixtos en las escuelas y fue tajante: “Me parece una locura”

Días atrás, Eliana Guercio criticó duramente la implementación de baños mixtos en algunas escuelas y con sus dichos desató una gran polémica. El debate sobre si es o no correcto este cambio no tardó en trasladarse a las redes sociales, en donde los usuarios se sumaron a dar sus opiniones al respecto. Quien se metió en dicha discusión fue Cinthia Fernández que, a través de sus Historias de Instagram, compartió su contundente punto de vista.

Cinthia Fernández junto a sus hijas, Charis, Bellis y Francesca Instagram: @cinthia_fernandez_

A lo largo de los últimos años, Cinthia Fernández se posicionó entre las celebridades argentinas más activas en las redes sociales ya que es allí donde, no solo trabaja, sino también muestra el minuto a minuto de su día. Su presencia en Instagram la ayudó a construir una gran comunidad de seguidores, quienes están atentos a lo que sucede en su vida y, a su vez, están interesados en conocer su mirada sobre diversos temas.

Así, horas atrás, un usuario quiso saber qué piensa sobre los baños mixtos en las escuelas, temática que se ubicó en la agenda de los medios un par de días atrás. Tajante y sin miedo a meterse en la polémica, Cinthia Fernández replicó: “Ni en pedo. Los pibes están terribles. Me parece una locura”.

Cinthia Fernández opinó en contra de los baños mixtos en las escuelas

A modo de cierre, remarcó: “Imaginate que se asoman por debajo de la puerta sin ser mixtos como gracia, lo que sucedería si fueran mixtos...”. De esta manera, se alineó con la opinión que expresó Eliana Guercio, quien criticó duramente a un colegio tradicional de Buenos Aires por unificar los baños.

Días atrás, al aire de EPA (América), la esposa de Sergio “Chiquito” Romero compartió con los demás panelistas el caso de una institución educativa que, con el fin de fomentar una educación más inclusiva y diversa, estableció ciertas medidas como un uniforme único para todos los estudiantes y la inauguración de baños mixtos.

Lejos de ver la iniciativa con buenos ojos, Guercio aseguró que no se sentía cómoda con la idea de que sus hijas - es madre de Jazmín, Chloe, Meghan y Gael, frutos de su relación con el arquero de Boca- “vayan al baño con otro chico”.

Eliana Guercio junto a sus tres hijas, fruto de su relación con Sergio "Chiquito" Romero

“Me parece una medida que tendría que tomarla junto con los padres, ¿no?. Pedir el consenso de los padres porque son ellos quienes dejan en manos de las autoridades del colegio. Yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría”, justificó, desatando un intenso debate en el estudio.

Y, firme en su postura, agregó: “No tenemos la educación y lo estamos viendo todos los días. Y no es una cuestión de clases, no es de ricos o pobres, no hay educación en ninguno de los extractos sociales. Lo vemos todos los días con la falta de respeto a la autoridad. Partiendo de eso, yo no quiero que mi hija vaya al baño con otro chico, con un varón y que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa”.

Finalmente, expresó: “Yo estuve en Bélgica y los baños son para chicos y chicas. No podés elegir, vas al que van todos y no hay tutía. Son puertas vaivén donde vos ves en el baño la parte de arriba del tipo que está de espaldas y las patitas. Yo entré y les dije a las nenas ‘nos vamos, no hacemos pis hasta llegar al hotel’. No me gusta”.

