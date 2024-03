Escuchar

Tras dos audiencias fallidas – la primera el lunes 11 y la segunda el miércoles 13, donde se pasó a un cuarto intermedio -, en la tarde de hoy habrá una nuevo encuentro por el conflicto que afrontan los canales América TV y A24 desde el sábado pasado donde amanecieron con sus persianas bajas y un cartel en la puerta que “eximía” a los 249 trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) para buscar una solución y poder volver a la normalidad.

Según se pudo saber por diferentes fuente consultadas por LA NACION, ya se inició la medida de fuerza de paros por cuatro horas por turno de seis en toda la industria, y que la negociación paritaria entre los privados y el Satsaid está lejos de concretarse y llegar a un acuerdo.

Con respecto a la audiencia del miércoles 13 pasado, se supo que el Grupo América (titular de América TV y la señal de noticias A24 entre otros medios), la posición que sostuvo en la reunión vía la plataforma Zoom, es que mantiene la dispensa de sus empleados, y que las autoridades del canal, dicen que están dispuestas a abrir un canal de diálogo para abordar las cuestiones que hacen a esta compleja problemática y se deslizó que podría haber alrededor de 40 despidos en lo que queda de marzo, algo que abriría otro conflicto.

La nueva audiencia estaba pactada para este viernes pasado el mediodía en la Secretaría de Trabajo de la Nación, situada en la Av. Leandro N. Alem al 600

El inicio del conflicto

El último sábado 9, por la mañana los trabajadores de América TV y A24 se encontraron con que no podían ingresar a su lugar de trabajo: el canal de la calle Fitz Roy 1650 – Palermo - tenía las persianas bajas y en la puerta había pegado un cartel que los “eximía” de cumplir sus tareas. Según se lee en el cartel, la prohibición de ingresar es en respuesta a una serie de medidas de fuerza que viene llevando hace dos semanas el sindicato de trabajadores de televisión que los nuclea y que afectaron la programación del canal.

Según indicaba el comunicado que aún se encuentra pegado, los empleados del medio de comunicación están eximidos de trabajar hasta que se levanten las medidas de fuerza tomadas por el sindicato como respuesta al pedido de negociaciones paritarias. “Todo ello como consecuencia de concurrir graves incumplimientos de su parte y motivados en la modalidad metodología elegida para ejercer el derecho de huelga en el marco del conflicto”, escribieron desde el grupo, que es propiedad de Daniel Vila.

En este sentido señalaron que el sindicato había “extralimitado todo daño razonable” en las medidas de fuerza realizadas la semana pasada, donde se repitieron paros rotativos durante la programación. Las autoridades consideraron también que se trató de “una práctica de connotaciones salvajes en cuanto a sus implicancias y consecuencias representan un verdadero boicot a la actividad de su empleador”.

Como se refleja el conflicto en la pantalla de ambas señales

Como había adelantado LA NACION el mismo sábado, esta situación obliga a la señal de noticias y al canal de aire, que cambie la dinámica de sus ciclos y trabajadores que están frente a cámaras, donde solo operan personal jerárquico y trabajadores fuera de convenio.

Con respeto a A24, desde el lunes 11 pasado, los segmentos informativos salen de un espacio minúsculo de uno de los estudios, y de manera precaria, con micrófonos fijos en sus escritorios y cámaras fijas (de esta manera no hay camarógrafos y microfonistas).

En el caso de América TV, también desde el lunes, los conductores y panelistas debieron llegar al canal ya maquillados, peinados y vestidos para poder salir al aire. Fabián Doman, que conduce desde las 6.45 Buenos Días América, recién salió al aire a las 8 de la mañana (habitualmente el programa va en dúplex por América TV y A24, de 6.45 a 10) y todos los ciclos del día se llevan adelante desde un mismo estudio, con la misma escenografía (3 pantallas, dos escritorios y banquetas)

A su vez, debieron dejar sus autos a varias cuadras de la emisora, por si el sindicato está realizando una protesta en la puerta.

Un dato no menor, que ante la imposibilidad de que los trabajadores puedan ingresar a los estudios, no solo afecta a quienes trabajan detrás de cámaras. Uno de los casos relevados por LA NACION es el del columnista de espectáculos de América Noticias (lunes a viernes de 18 a 20, con la conducción de Rolando Graña y Soledad Larghi), Daniel Ambrosino, quien por estar afiliado a Satsaid no puede ingresar al canal mientras se mantenga la medida de fuerza.

Temas América TV