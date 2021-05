Día de la Madre: el tierno mensaje de Michael Bublé para Luisana Lopilato

Este domingo 9 de mayo se celebra el Día de la Madre en el hemisferio norte americano. Por eso, Michael Bublé usó sus redes para homenajear a su esposa, Luisana Lopilato, y a su madre, Amber Santagà.

El cantante canadiense compartió dos tiernas fotos. En la primera se lo puede ver besando en la mejilla a la actriz argentina. Mientras que la segunda lo muestra a él, cuando era un nene junto a su mamá.

“Another word for Saviour and another word for Saint… Mother. Happy Mother’s Day!” (“Otra palabra para Salvador y otra palabra para Santa… Madre. Feliz Día de la Madre!”), escribió el artista junto a las postales.

Michael Bublé saludó a Luisana Lopilato por el Día de la Madre en Canadá. Instagram: @michael

Luisana no tardó en responderle: “¡Agradezco a Dios todos los días por haberte traído a mi vida! Te amo mi amor y nos amo a nosotros”, le puso junto a siete emojis, uno por Bublé, otro por ella, tres por sus hijos, uno por su perro y uno muy extraño ubicado entre ellos dos que parece ser una persona sin cara.

La respuesta de Luisana Lopilato a Michael Bublé luego de que la saludara por el Día de la Madre. Instagram: @michael

Una usuaria perspicaz notó un extraño emoji en medio de la familia Bublé Lopilato y le consultó a la actriz argentina qué significa. Instagram: @michaelbublé

Este extraño dibujito llamó la atención de una usuaria perspicaz, quien le consultó qué significaba, pero no obtuvo respuesta.

Luisana y Michael cumplieron en marzo 10 años de casados, y son padres de Noah, de siete años, Elías, de cinco, y Vida, de dos.

Michael Bublé y Luisana Lopilato tienen tres hijos: Noah, Elías y Vida. Instagram: @luisanalopilato

Una de las fotografías que publicó el intérprete de ““It’s a beautiful day” llamó la atención de su cuñada, la nutricionista Daniela Lopilato. “You look like Elias a lot!!!!” (”Te parecés a Elías un montón”), le comentó.

Michael Bublé compartió una foto de su infancia en la que estaba junto a su mamá, y su cuñada destacó que se parece a uno de sus hijos. Instagram: @michaelbublé

En sus historias de Instagram, el cantante canadiense también le dedicó un sentido mensaje a “las madres solteras, las madrastras, las futuras madres, las madres que serían grandes madres, las madres que tienen a sus bebés en el cielo y las que no tienen madre”.

Por su parte, la protagonista de Perdida, también compartió una publicación con motivo del Día de la Madre en la que se mostró caminando de la mano por el campo con su hija menor. Y escribió: “El rol que más disfruto es el de mamá, y hoy tengo la bendición de festejarlo en Canadá con mis tres hermosos hijos y mi amor Michael Bublé. Sigamos así, de la manito, siempre!”.

LA NACION