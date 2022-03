Día de la mujer: tres series creadas por mujeres que están en Netflix y no podés dejar de ver este 8 de marzo

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. No se trata de un día para regalar flores ni tampoco para dar felicitaciones, sino que es una jornada de reflexión y movilización para reconocer todo lo que la lucha feminista ha conquistado en todo el mundo y, a su vez, para seguir reclamando por la igualdad de derechos y una Justicia con perspectiva de género.

Uno de los espacios donde más desigualdad de género existe es en el de la creación de contenidos audiovisuales. Y con esto nos referimos a todos los puestos: tanto los de guión o dirección como los más técnicos que, por ahora, parecieran estar más destinados a trabajadores masculinos, tal como retrata un informe del INCAA de 2019.

Sin embargo, con el furor de las plataformas de streaming y la visibilización de los reclamos femeninos en la industria, hoy se multiplicaron las series o películas creadas por mujeres. En concreto, en Netflix, hay varias de ellas entre las que se destacan tres que fueron creadas por mujeres y que también sus argumentos se relacionan con la lucha feminista.

1. Orange is the new black

Aclamada por la crítica, la escandalosa serie de Jenji Kohan, ganadora de un premio Emmy, relata las vivencias de un grupo diverso de presas recluidas en una cárcel. Se trata de una de las producciones más antiguas de Netflix, que cuenta la vida de Piper Chapman, una joven que es detenida por un delito de contrabando que cometió en el pasado. El libro está basado en la la vida real de Piper, que escribió el guión del programa junto a Kohan. La serie tuvo siete temporadas, que se extendieron desde su estreno en 2013 hasta 2019. | Ver Orange is the new black

Orange Is The New Black Temporada Final - Fuente: Netflix

2. Glow

Inspirada en la efímera pero exitosa serie de los 80, Glow cuenta la historia ficticia de Ruth Wilder (Alison Brie), una actriz desempleada en la ciudad de Los Ángeles de los ochenta. En el mundo de purpurina y lycra de la lucha libre femenina, la artista descubre su última oportunidad de alcanzar la fama. Además de trabajar con doce inadaptadas de Hollywood, tiene que competir con Debbie Eagan (Betty Gilpin), una exactriz de telenovela que dejó el trabajo para ser madre, pero que se vio obligada a volver cuando su vida resultó no ser tan perfecta como esperaba. Al mando de todo está Sam Sylvia (Marc Maron), un director de películas de serie B que deberá guiar a este grupo de mujeres por el camino al estrellato. En la temporada tercera y última temporada, las damas de Glow llegan pisando fuerte a Las Vegas. Ahora que son el espectáculo estrella del hotel y casino Fan-Tan, se darán cuenta enseguida de que en la “ciudad del pecado” abunda más la rutina que el glamour. La vital Ruth empieza a perder la pasión por el espectáculo a medida que su vida personal se va complicando. La carrera de productora de Debbie sigue adelante, pero la sensación de culpa por estar lejos de su hijo sigue martirizándola. A medida que pasa el tiempo en Las Vegas, las líneas que separan interpretación y realidad se van volviendo cada vez más difusas, y todo el equipo afrontará problemas de identidad.

La serie fue creada por Liz Flahive, Carly Mensch y nuevamente por Jenji Kohan, y toma el mundo masculino de la lucha profesional para romper prejuicios y estereotipos de las mujeres que se dedican a este deporte. | Ver Glow

Trailer de la tercera temporada de Glow

3. Sex education

Esta serie, creada por Laurie Nunn, provocó un gran debate gracias a la cantidad de temáticas que aborda la historia que van desde fobias sexuales, orgasmo femenino, abuso, embarazos adolescentes y menopausia, entre muchos otros. Tras el estreno de su nueva temporada, Sex Education volvió a ubicarse entre los títulos preferidos de la plataforma. La trama gira en torno a la vida sexual de los adolescentes de una escuela británica y toca con realismo temas vinculados a la educación sexual. A medida que se conoce a cada uno de los personajes, el espectador se adentra en sus vidas, sus intereses y sus primeras experiencias. | Ver Sex Education