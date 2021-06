Día del Padre: por qué Benjamín Vicuña borró el posteo que había publicado en redes

Este domingo se celebró en la Argentina el Día del Padre, y con motivo de esta efeméride Benjamín Vicuña compartió en Instagram una foto junto a tres de sus seis hijos y un contundente mensaje referido a la paternidad en estos tiempos. Lo extraño fue que al poco tiempo lo borró.

Inmediatamente los usuarios comenzaron a tejer todo tipo de hipótesis en torno a lo que podría haber ocurrido para que el actor chileno decidiera eliminar el posteo. Este lunes en Los ángeles de la mañana (eltrece) se tocó el tema y Ángel de Brito opinó: “Alguien le pidió o tal vez él se dio cuenta de un error que cometió y tuvo que borrarlo”.

Benjamín Vicuña eliminó el posteo que había subido por el Día del Padre - Fuente: eltrece

En ese momento, Mariana Brey indicó que “lo llamativo es que también la China (Suárez) borró algunas historias que había publicado referidas a Benjamín, y solo dejó un posteo”.

Tal como informó la periodista, este domingo Eugenia compartió en sus historias de Instagram cuatro fotos del actor chileno junto a los dos hijos que tienen en común: Magnolia, de 3 años y Amancio, de 11 meses. Al poco tiempo, borró tres y solo dejó una. Entre las eliminadas figuraba la que tenía escrito el mensaje: “Feliz día amor mío, te amamos”.

La China Suárez homenajeó a Benjamín Vicuña por el Día del Padre, pero luego borró los posteos

Andrea Taboada arrojó la teoría de que el enojo habría venido por el lado de la actriz, vinculado a que “en la publicación donde él hace toda la reflexión del Día del Padre figuraban los primeros hijos”.

La foto que compartió el actor chileno en sus redes sociales lo muestra jugando en la playa junto a Bautista, de 13 años; Beltrán, de 9; y Benicio, de 6. Son tres de los cuatro hijos que tuvo con Pampita Ardohain, su pareja anterior. Sin embargo, Vicuña no publicó ninguna foto con los dos hijos que tiene junto a la China Suárez.

En su programa, de Brito descartó que el enojo que llevó al actor a borrar la publicación no habría venido por un reclamo de su expareja, ya que aclaró: “Están en muy buena relación Benjamín y Pampita. Yo no creo para nada que haya sido ella, para mí es algo que a la China le molestó”.

¿Qué decía el posteo que borró Vicuña?

Este domingo, Benjamín Vicuña compartió en su perfil de Instagram una pensada reflexión sobre la paternidad actual. En tiempos en los que el patriarcado está en el centro de la polémica, el actor habló de padres “que lloran” y que son “autodidactas”.

“El rol de padre no se reduce a mamíferos que cuidan a sus cachorros con dientes y garras, mamíferos responsables de la alimentación y de enseñar el arte de cazar. Somos mucho más que eso, mucho más que el rol que jugamos y tenemos actualmente en la sociedad. Somos padres que lloramos, cocinamos y compramos flores. Somos padres que estamos en casa, que compartimos la vida. Un oficio de autodidactas”, empezó escribiendo el intérprete.

La publicación por el Día del Padre que Benjamín Vicuña publicó y luego eliminó Instagram: @benjavicunamori

Y continuó: “Esto no es una competencia con el rol de la madre, es solo un gesto de reconocimiento a un rol acotado por en sistema machista y patriarcal. Los tiempos son otros. Somos de una generación consciente del ausentismo de la figura del padre y conscientes luchamos con los paradigmas para ubicarnos y honrar este rol”.

Luego, Benjamín incluyó unas palabras vinculadas a su relación con Pampita: “Padres separados que buscamos la forma/tiempo/espacio para no perder un centímetro de nuestros tamaños. Padres que nos equivocamos como si fuéramos hijos e hijos que nos equivocamos como padres. Existe de todo”, señaló.

La actual pareja de la China Suárez resaltó la forma en que los padres lograron evolucionar: “Más cercanos a nuestros hijos, más incorporados en su educación y vinculados desde el afecto”. Y reclamó: “Hoy la sociedad debe dar responsabilidades, obligaciones y también derechos”.

Finalmente, el actor habló de todos sus hijos y cerró: “Hoy intento ser mi mejor versión en este rol ingrato y mágico. Hoy pienso la paternidad, este oficio que me identifica y me llena, donde encontré mi lugar y a mi banda. Soy padre de 6. No soy el mejor ni soy el peor, soy”.

Pese a que el mensaje duró pocos minutos, logró cosechar casi 5000 “me gusta” en la red social.

