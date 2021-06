MasterChef Celebrity: Damián Betular se quebró tras la eliminación de Cande Vetrano

La segunda temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) está llegando a su fin, y la sensibilidad está a flor de piel, tanto en los participantes como en los jurados. La gala de eliminación del domingo estuvo cargada de nerviosismo y un desafío de pastelería comandado por Damián Betular complicó a la nueva eliminada del ciclo: Candela Vetrano. El experto en preparaciones dulces no pudo contener la emoción: “Me vas a hacer llorar”.

Sol Pérez, Georgina Barbarossa y Vetrano se enfrentaron en las semifinales para competir por su lugar en la última etapa. Gastón Dalmau, por su parte, pudo relajarse y ver la competencia el balcón tras asegurarse su condición de finalista el jueves último: desde las alturas trató de guiar a sus compañeras en una noche difícil donde tuvieron que cocinar a la par de Betular.

Damián Betular lloró durante la despedida de la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

El pastelero fue “la receta viviente” que brindó las indicaciones para que todas preparen al mismo tiempo una tarta de chocolate, toffee y maní. Aunque en un principio las participantes pudieron seguir el paso a paso, hubo muchos momentos de confusión y tensión: contra todo pronóstico, cada una pudo desmoldar su preparación y presentarla ante los jurados.

En presentación las tres estuvieron parejas, ya que un error en la colocación de los maníes las dejó en igualdad de condiciones. Sin embargo, el grosor de la masa y las proporciones de las tres preparaciones dulces fue diferente en cada tarta. “Mi toffee es muy tímido, ni se ve”, reconoció Vetrano minutos antes de que anunciaran su despedida del ciclo.

Donato de Santis fue el encargado de informar quién sería la eliminada: “La cocinera que esta noche deja para siempre las cocinas de Masterchef Celebrity es Candela”. Luego le dedicó algunas sentidas palabras de aliento: “Hay un montón de gente que te quiere, te ama. Sos una persona muy simple y sofisticada al mismo tiempo; te recordaré por esa linda imagen que vos tenés y que inspirás a mucha gente”.

MasterChef Celebrity: Damián Betular guió a las tres semifinalistas y cocinó a la par una de sus especialidades de pastelería Adrian Diaz (c)

Germán Martitegui acotó: “Ninguna tristeza, tu paso por acá fue alegría pura. Sos tan sensible, tan inteligente, tan talentosa, tan chiquita. y sé que tenés una carrera por delante espectacular, al verte me doy cuenta que podés hacer lo que quieras con tu vida, cocinar también; te vamos a extrañar”.

Todos esos elogios conmovieron a Betular, quien se sintió responsable por ser el guía durante el desafío de la noche: “Me vas a hacer llorar. Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás”. Ya con los ojos brillosos, sumó: “Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que sea un gran recuerdo para vos este paso por acá porque fue fabuloso”.

Mientras tanto, Dalmau también se emocionó hasta las lágrimas, quebrado por la partida de su amiga. Conmovida, la actriz se despidió con un mensaje esperanzador: “Quiero agradecer a cada uno de ustedes, al jurado, por su generosidad, por su amor, por su cariño. Me llevo todo el aprendizaje, a nivel culinario y a nivel personal; crecí, aprendí, y estoy tan agradecida con todo el equipo, son lo más”.

LA NACION