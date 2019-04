Dido vuelve a las giras

Después de quince años alejada de los escenarios, la cantante británica Dido volverá a salir de gira para apoyar su nuevo álbum, Still On Mind -el primero en cinco años-, y llegará por primera vez a la Argentina, para presentarse el 31 de octubre, en el teatro Coliseo.

"No hubo realmente una intención de alejarme de la música. No soy una persona intencional. Nunca fui buena en el panorama general. No soy buena en la semana que viene. No soy buena en el próximo año. Pero soy brillante en el día de hoy. Sé lo que estoy disfrutando en el momento", sostuvo la cantante acerca de su regreso discográfico, a través de un comunicado.

Dido editó dos de los álbumes más vendidos en la historia del chart británico. El primero de ellos, No Angel (1999), incluso sigue siendo uno de los debut más vendidos en todo el mundo. Aquel disco incluía el tema "Thank You", canción de la que un año después el rapero Eminem incluiría fragmentos en su tema "Stan", logrando así catapultar la carrera de Dido y la de su álbum debut, que a dos años de su lanzamiento llegó a convertirse en el disco más vendido de 2001.

"Me encanta este álbum. Ha sido una experiencia absolutamente mágica hacerlo. Y quiero que la gente lo escuche. Así que creo que es hora de volver a salir", explicó la cantante y compositora acerca de su vuelta al ruedo. "He vivido una vida que es solo música. Oigo melodías en mi cabeza. La música es comodidad, es emoción, es todo, y siempre está ahí para mí ".