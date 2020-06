El periodista afirmó que todavía no se sabe la verdad y culpó a la exministra Bullrich. Fuente: América

3 de junio de 2020 • 10:21

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich , fue invitada al programa Intratables para que diera su punto de vista sobre lo que está viviendo el país y cómo se está manejando la economía en tiempos de pandemia. Luego de asegurar que la Argentina "va a terminar en la peor crisis económica de su historia" y ante una pregunta sobre el caso Chocobar durante la gestión de Macri en la que ella era ministra de Seguridad, el periodista Diego Bracatelli la cruzó fuertemente.

"Ustedes hoy piden la no violencia institucional, y hace poco tiempo llevaban a Chocobar a la Casa Rosada y lo distinguían", comentó Paulo Vilouta. " Chocobar no es violencia institucional , disculpame. Chocobar es la acción de un policía contra una persona que intentó asesinar a otra", respondió Bullrich, y agregó: "Chocobar es un caso de correcto uso de la fuerza por parte de un policía".

Ante las declaraciones de la exministra de Seguridad, Diego Brancatelli dijo: "Como Santiago Maldonado, desaparecido y muerto. De eso también queda mucho por saber". " Santiago Maldonado no fue ni desaparecido ni muerto por las fuerzas de seguridad. No queda mucho por saber, ya lo sabés pero no lo querés reconocer", aclaró Bullrich. "No, ya se va a saber la verdad y van a estar presos los que tengan que estar presos".

Más adelante volvieron a "chocar" cuando se habló de los números de la pandemia. "En la salud no nos está yendo tan bien, porque van aumentando los casos y la curva sube", comentó Bullrich a lo que Brancatelli le respondió que "era lo esperado". "No, no era lo esperado. Disculpeme, Brancatelli. ¿Sabe por qué no era lo esperado? Le voy a decir: porque esperaban el pico para abril y la curva bajaba. Mire la curva de Argentina, sube, sube, sube", afirmó la presidenta del PRO. "Igual eso ya está debatido", agregó Doman como dando por finalizado el debate. "Está debatido pero parece que no sabe que cuando va para arriba, no baja", reafirmó Bullrich algo molesta.