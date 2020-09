El periodista confesó que su adhesión política le ha traído conflictos familiares y personales Crédito: Telefe

Este sábado el programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH - Podemos Hablar (Telefe), tuvo como invitados a la modelo y actriz Flor Vigna y a los periodistas Marcelo Polino, Diego Brancatelli y Evelyn Von Brocke. Los participantes hablaron de su presente laboral y compartieron anécdotas de su vida.

En la sección "Frente a frente", Von Brocke se sinceró con Brancatelli: "Me pierdo en tus relatos, te escucho criticar a la compra de dólares, y por otro lado te veo que querés irte de viaje. No entiendo cómo podes estar en contra de un tema del dólar, cuando un montón de empleadas domésticas necesitan comprar dólares para mandar a Paraguay".

"Es un programa hermoso como para tener una charla tan extensa de política, no lo voy a arruinar pero lo resumo", dijo el periodista entre risas. "Hay una cuestión ideológica mía de poner por delante de mis intereses personales y particulares que tengo un mejor ingreso que la gran mayoría de los trabajadores comunes que si yo me quiero ir a Miami, que tal vez me vaya el año que viene, voy a comprar un dólar tal vez un poco más caro. Pero yo lo que pienso primero es en el interés nacional, en el interés del país".

Kusnetzoff se sumó a la charla y le preguntó si se peleó con muchos amigos por defender su ideología. "Últimamente yo no creía en la psicología, y empecé psicólogo el año pasado y me ayudó a soltar y a quitarme de alrededor mío a personas tóxicas que notaba que lo único que hacía era estar por obligación", confesó.

"Con mis viejos y mi hermana discuto mucho, no coincidimos en prácticamente nada. Con mi hermana no me llevo bien por cuestiones políticas, con mis viejos no puedo hablar dos segundos porque me da ganas de levantarme e irme. Con amigos he dejado de hablarme. Una cosa es que no opines igual y lo respeto pero otra cosa es cuando te ofenden y te atacan", sostuvo.

El panelista de Intratables (América) tuvo otros momentos como protagonista. En el comienzo de la emisión, el conductor le preguntó a los invitados "¿con quién pasarían la cuarentena?" y todos coincidieron en lo mismo: ninguno eligió a Brancatelli. Según confesaron, a nadie le divertiría estar aislado con alguien que hable de política.

Von Brocke dijo que pasaría la cuarentena con Polino porque se conocen hace muchos años, pero no eligió a Brancatelli porque la "aburre hablar de política". Lo mismo manifestó Polino, compartiría con Evelyn y con el periodista no porque "no entiendo de política". Por último, Vigna, eligió al periodista de espectáculos para pasar la cuarentena y confesó que con Brancatelli no porque ella y la política "no se llevan".