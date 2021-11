Diego Brancatelli criticó con dureza a Carolina Losada y el Loco Montenegro lo cruzó

Un momento de tensión se vivió al aire de Intratables (América) cuando Diego Brancatelli atacó a su excompañera Carolina Losada, ahora senadora nacional electa por Santa Fe, y Hernán “El Loco” Montenegro lo cruzó.

Todo comenzó mientras debatían la marcha por el Día del Militancia como relanzamiento de la segunda etapa de Gobierno de Alberto Fernández. “La negación es un mecanismo de defensa, patológico que lo que preocupa es desmentir una realidad que no se puede asimilar “, determinó la psicóloga clínica y forense Alicia Crosa. “No lo veo como negación, lo veo como hacer el ridículo. Es parte del relato. Están negando que perdieron, y perdieron la mayoría del quorum en el senado de la Nación”, opinó Losada.

“Si lo quieren hacer futbolístico, esto es Boca-River en El Monumental, Boca con 9. Primer tiempo, se van al descanso perdiendo 5 a 0. Segundo tiempo, lo terminás remontando 5-4 con 9. Podía perderlo 9 a 0 pero perdió 5 a 4. Queda mejor parado para el próximo partido. Lo perdiste, nadie niega la derrota”, lanzó Diego Brancatelli y generó risas en el estudio.

Brancatelli se cruza con Carolina Losada y el Loco Montenegro en Intratables

“Mas allá de los ejemplos que pueda dar Diego, vienen haciendo campana hasta ahora. Mañana (por hoy) convocan a un acto. Me gustaría que ellos se den cuenta que son Gobierno, y que ¿cuándo se van a ocupar de los problemas que realmente existen que tienen que ver con la inseguridad, el trabajo?”, arremetió la periodista. “El jueves”, dijo Paulo Viloutta. “No, nunca. Hasta ahora no se han ocupado”, replicó Losada. “Es falso”, declaró rápidamente Brancatelli.

“Cuando seas senadora, primero, preparate un poco más. Empezá a ampliar tu vocabulario porque tenés 100 palabras y repetís siempre lo mismo. Va a tener que preparase para ser senadora, no alcanza con esto, Caro. Y no mientas tampoco. Ser senador no es joda, hay que preparase y estudiar mucho”, chicaneó el periodista.

Sin ponerse nerviosa por el ataque, Losada le contestó a su excompañero: “Primero te diría que respetes a los 800 mil santafesinos que votaron”. “Los santafesinos querían que votes en Santa Fe, para empezar, me escribieron todos. Votabas en Núñez y no votaste en Núñez”, disparó el periodista oficialista. El Loco Montenegro, invitado al programa, cruzó a Brancatelli y le dijo: “Diego, no podes decirle a la dama lo que le estas diciendo. Respeto”.