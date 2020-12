En Intratables, Diego Brancatelli cruzó a Luis Ventura, invitado en la última emisión del ciclo, por responsabilizar a la familia de la muerte de Diego Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 13:19

A una semana de su fallecimiento, los últimos días de Diego Armando Maradona siguen generando debate en los medios de comunicación. Este martes, el periodista Luis Ventura, quien acusa a parte de la familia del astro del fútbol, se cruzó con Diego Brancatelli en Intratables.

"Cuando la gente que lo rodeaba era empleada de Maradona, obedecía ordenes. Si no acataban, no cobraban. ¿Quiénes tendrían que haber estado ahí en los momentos decisivos?", preguntó Ventura. "La familia", respondió Fabián Doman. "¿Y dónde estaban?", volvió a cuestionar.

"Luis, ¿por qué la insistencia en caerle a las hijas y a la familia? Ya es la tercera vez que lo decís hoy", lo cruzó Brancatelli. "No, no, no. ¡No me metas en ese espacio! Porque vos tenés una relación de afecto, entonces hablás desde otro lugar", le respondió el periodista de espectáculos.

"Yo porque conozco lo que hacía y lo que decidía Diego. Vos sabés que no era fácil, entonces caerle a las hijas no me parece. Si Diego no quería no entrabas ni siendo la hija, ni la ex, ni Rocío. Diego era distinto", afirmó Brancatelli.

"Todo eso que estás diciendo no lo dije yo, lo estás diciendo vos. ¿De quién es la responsabilidad entonces?", devolvió Ventura. "Del entorno que controlaba y manejaba la vida de él. Yo no tengo dudas", concluyó el panelista.