El periodista aseguró que el Nodio es "una idea brillante" Crédito: América TV

13 de octubre de 2020 • 11:05

Luego del lanzamiento del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio) que se creó con el objetivo de monitorear y "desarticular" presuntas noticias falsas, se generó un debate en Intratables (América) en donde Diego Brancatelli se cruzó con Carolina Losada.

"Dejame que te diga hacia donde apunta esto. Hay una ley que se llama 'Ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia'. ¿Sabés en dónde funciona esa ley? En Venezuela. Tiene penas de hasta 20 años de cárcel", comentó Losada. "Carolina informate", la interrumpió Brancatelli. "Estoy hablando yo, Diego. Proscripción a partidos políticos, clausura de medios de comunicación. Hay gente que ha ido presa por esta ley en Venezuela", afirmó la periodista.

"¿Y cómo sería acá, Diego?", le consultó el conductor Fabián Doman. "Antes de adjetivar de manera negativa, si está bien o si está mal; primero que se informen. Lean todo y estén informados al detalle de cada una de las cosas al criticar. Lo que acaba de decir Carolina es una barbaridad, una brutalidad y es mentira", afirmó Brancatelli.

"No tiene control policial, no puede multar, no te puede encerrar", continuó enumerando el periodista. "Por ahora. Vamos viendo", agregó Losada. "No es así. No es según lo que vos creés que va a pasar", le respondió Brancatelli. "Diego, tienen el poder del escrache", comentó Doman.

"A mí me parece una idea brillante", aseguró Brancatelli. "¿Y si te lo aplican a vos también?", le preguntó Doman. "Pero por supuesto", afirmó. "No necesitamos al Estado que nos lo diga", retrucó el conductor. "Las fake news las producen mayoritariamente los Estados", agregó el invitado Hernán Lombardi. "Le molesta porque las produce, Lombardi", lo interrumpió Brancatelli. "Ya hizo su negocio político, Diego", le contestó irónicamente el exsecretario de Medios Públicos.