El panelista de Intratables habló de las internas dentro del oficialismo y dijo que dentro del peronismo hay muchos matices, pero que, como militante respalda tanto a Amado Boudou, a Milagro Sala y a "todos los perseguidos por la justicia y Macri" Crédito: América

Esta semana, Intratables le dedicó varios minutos de debate a la cuestión de las internas que están surgiendo entre referentes del oficialismo. En ese sentido, Diego Brancatelli, militante kirchnerista y panelista del ciclo de debates, subrayó los matices históricos del peronismo y aseguró que más allá de las diferencias, las coincidencias son tanto más relevantes en ese sector político, y expresó: "Yo pongo el pecho por Amado Boudou, Milagro Sala y por cualquier perseguido por la justicia y por Mauricio Macri".

"Yo no dije que Alberto no conduce", aclaró en relación con una discusión surgida en el piso del programa de América. "Pero hay un peronismo distinto, no es lo mismo Cristina [Kirchner], Alberto [Fernández] o [Sergio] Massa. El peronismo es así". Y luego, continuó: "Yo me indigno y pongo el pecho por todos los compañeros perseguidos por la Justicia y por Mauricio Macri", entre quienes contó al ex vicepresidente Boudou y a la dirigente social Sala.

La conversación se dio a partir de que, con el Día del Amigo como disparador, el programa conducido por Fabián Doman se ocupó de la interna dentro del kirchnerismo como también del macrismo, en relación al comentario de Horacio Rodríguez Larreta en el que aseguró no ser amigo ni de Fernández ni de Macri. Brancatelli normalizó los cuestionamientos al Presidente y cuestionó el rol de los periodistas.

En cuanto a las internas del kirchnerismo, lo sucedido con Hebe de Bonafini en los últimos días fue el eje de la conversación. Sin embargo, el panelista lo minimizó: "Hebe es Hebe. Hacemos escándalo diez días seguidos de un tema del kirchnerismo cuando en el macrismo hay cuestiones mucho peores", sostuvo el panelista.