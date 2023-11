escuchar

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), Diego Leuco, conductor del ciclo junto a Jesica Cirio, contó que en la noche del sábado había ido a ver el segundo show que dio Taylor Swift en Buenos Aires en marco de su gira The Eras Tour. En consecuencia, el periodista se presentó a realizar el programa con un accesorio muy particular que había obtenido en la presentación de la cantautora estadounidense.

Resulta que a Leuco, las fanáticas de la artista que cantó en el Monumental, conocidas como “swifties”, le habían regalado varias pulseras, algo que es una tradición entre los y las seguidoras de la intérprete de “Shake it Off”.

El anfitrión de La Peña contó su experiencia en el recital de Swift en Buenos Aires mientras acompañaba al cocinero Santiago Giorgini en la elaboración de una de sus recetas.

“Ayer fui a ver a Taylor Swift y tenía dos pulseritas que me habían regalado dos amigas swifties y en el recital la costumbre es que te regalen pulseritas”, le comenzó a contar el periodista a su compañero de pantalla en ese momento, un total desconocedor de los rituales que rodean a las fanáticas de la cantante.

“¿Pero quién te regala las pulseras?”, preguntó entonces Giorgini, dando cuenta de que necesitaba saber algo más sobre el universo de Taylor Swift. “Las swifties, las fans”, respondió con naturalidad Leuco. “Pero, ¿vos vas por el campo, o por la platea y te regalan una pulserita?”, quiso saber, siempre curioso, el cocinero.

Diego Leuco se trajo del recital de Taylor Swift una gran cantidad de pulseras o "friendship braceletes" que le regalaron las swifties captura telefe

“Sí, sí, exacto”, respondió el hombre que también es conductor en LuzuTV y explicó, en tono didáctico: “Se llaman friendship bracelets, los brazaletes de la amistad. Por eso es que las vamos repartiendo. Y no me las podía sacar porque me las regalaron ayer y no me las iba a sacar”.

“No era Pepito Cibrián, es Diego Leuco”, intervino entonces Eugenia Quibel, la locutora del ciclo, bromeando acerca del look del conductor con sus pulseras, que lo hacían asemejarse al productor y director del teatro musical.

Taylor Swift está en Buenos Aires, donde completará tres presentaciones en el estadio Monumental 9/11/2023 Soledad Aznarez - La Nacion

Luego de reír por la ocurrencia de Quibel, Leuco continuó asistiendo la creciente curiosidad de Giorgini, que lanzó otra pregunta sobre las pulseras: “¿Pero cada una de ellas tiene algún sentido, o simplemente...?”. “Esta dice Diego, ¿Ves?”, le mostró el conductor una que habían hecho especialmente para él. “Esta dice ‘Style’”, continuó, y volvió a explicar: “Son temas de Taylor”.

Poco después, como lo notó tan interesado en el ritual de las pulseras, Leuco se dirigió a su compañero y le dijo: “¿Querés una pulserita? Te regalo una”. Entonces, le colocó una pulsera en la muñeca al cocinero, e insistió: “¿Querés una más, así somos besties (mejores amigos)?”.

Luego de que le pasó las dos pulseritas a Giorgini, el anfitrión de La Peña le dijo: “Las swifties del otro lado te están amando ahora”. “Chicas, las quiero”, dijo el cocinero lanzando un beso a cámara, aunque de inmediato, preguntó: “¿Hasta cuándo me las quedo? ¿Cuándo se cortan?”. “Para siempre. Para siempre”, le contestó, con seguridad, el periodista. “Pero mañana tengo que ir a una reunión importante”, dijo el hombre de la cocina. “Vas con el brazalete”, remató Leuco.

Diego Leuco le regaló una pulserita swiftie a Santiago Giorgini en La Peña de Morfi captura telefe

“Ok, me encanta. Estoy feliz y contento. Gracias a todos”, cerró Giorgini, quizás exagerando un poco sus sentimientos, antes de continuar cocinando con sus nuevos accesorios swifties adornando su muñeca.

