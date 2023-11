escuchar

Taylor Swift arribó el 8 de noviembre a la Argentina con motivo de los tres shows programados en el estadio Mas Monumental del Club Atlético River Plate, en el marco del Eras Tour. Con entradas agotadas para todas las fechas y un jolgorio nunca antes visto en las calles de Buenos Aires por parte de sus fans: las “swifties”. Este furor alcanzó a diferentes ámbitos más allá de la cultura, como lo fue un restaurante porteño que este fin de semana se volvió viral en las redes sociales tras crear una milanesa con la cara de la cantante estadounidense.

La fiebre swiftie descolocó al país entero y movilizó a miles de personas al epicentro de los conciertos en el barrio porteño de Núñez. Uno de los motivos que causó gran impacto, fue el fanatismo del público argentino, a tal punto que este fin de semana, el medio estadounidense The New York Times destacó en su cuenta de Instagram las diferentes muestras de cariño hacia la cantante, como estampas con el rostro de Taylor como una santa o las pulseras con frases de sus canciones. Sin embargo, hubo otro hecho que se convirtió en trending topic en X (antes Twitter) y elevó aún más el clamor.

“Milataylor”, así definió la milanesa de carne con el rostro de la cantante pop que creó el restaurante El Antojo, el cual se caracteriza por un menú extravagante, con platos contundentes y en especial, con algunos que llevan la cara de personajes famosos, como Lionel Messi o Bizzarrap.

En un video que compartieron en primera medida a TikTok y luego a Instagram, el realizador enseñó el paso a paso de cómo construyó la milanesa. Como ejemplo, se basó en una fotografía popular de Swift y luego, sobre un trozo de carne cruda, con retazos finos, dibujó detalladamente cada una de las facciones.

La milanesa con el rostro de Taylor se sirvió con papas fritas (Fuente: Instagram/@el_antojo)

En segundo lugar, la cubrió con pan rallado y acto seguido, la sumergió durante unos minutos en aceite hirviendo. Como resultado final, obtuvo una figura similar al de la artista, lo que le valió una catarata de elogios por parte de los usuarios de la plataforma.

“El verdadero meat and greet”; “Los mejores”; “¿En qué otro lugar del mundo te hacen una mila con tu cara @taylorswift? Solo en el mejor país del universo”; “La taylormilangaaa no exiss…..”; “La locura es total”; “El Miguel Ángel de la milanesa” y “Argentina, no lo entenderías”, fueron algunos de los comentarios en relación por parte de los fans y seguidores del restaurante.

En tanto, el video cosechó más de 9000 Me Gusta y casi 400 comentarios. En tanto, desde el local, invitaron a probar su nuevo plato en honor a la cantante. De esta manera, quedó en evidencia la importancia que significa la presencia de Swift en la Argentina y de ahora en más, su cara quedará impregnada en uno de los platos típicos y representativos de nuestra cultura.

Esta es la primera vez que Taylor Swift visita el país. Tras la pandemia de coronavirus, programó una gira internacional que inició en los Estados Unidos y que continuará por Asia y Europa como destino final. Con 12 premios Grammy que reconocen su trayectoria y trabajo desde 2010, es considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo en la actualidad.