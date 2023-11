escuchar

Diego Leuco se convirtió a comienzos del mes de septiembre en el nuevo conductor de La Peña de Morfi (Telefe), el programa de música y cocina que es un verdadero clásico de los domingos. El joven periodista fue demostrando en cada emisión su prestancia para llevar adelante el programa, pero además ha ido revelando otras habilidades que aprendió a lo largo de su vida, como por ejemplo, el hecho de que estudió y sabía algo de magia.

En la emisión de este domingo, en la misma línea de dar a conocer sus talentos ocultos, Leuco dijo que también se había dedicado a realizar un oficio muy antiguo y su revelación sorprendió a todos. Sucede que el experiodista político y actual conductor de LuzuTV había hecho una incursión en la carpintería.

Esta novedad sobre el hobby desconocido del anfitrión de La Peña de Morfi se conoció cuando el periodista se acercó a dialogar con Santiago Giorgini, cocinero del programa, que estaba a punto de preparar uno de sus platos. “¿Se anima Diego a cocinar?”, preguntó en ese momento Eugenia Quibel, la locutora del ciclo.

“Yo estudié en la escuela del Gato Dumas”, sorprendió con la respuesta Leuco, que agregó: “Estudié con Cala (Guillermo Calabrese), estudié un año”. Luego de que Giorgini se tomara un tiempo para recordar con cariño a Calabrese, que falleció en abril de este año, el conductor explicó en qué consistía su estudio en la escuela de Dumas: “Llegábamos, teníamos todos los ingredientes, nos decían cómo teníamos que hacer y cocinábamos”.

Diego Leuco y Santiago Giorgini tuvieron un divertido diálogo en La Peña de Morfi Captura Telefe

Entonces, siguiendo en la misma línea, el cocinero del ciclo le preguntó al conductor qué plato le salía muy bien. “Me considero muy bueno con la provoleta”, respondió el hombre de Luzu TV, con lo que se produjo una breve tensión -en broma- porque era el plato que Giorgini estaba a punto de preparar. “Y hago unos fideos de albahaca muy buenos. Hago la masa, corto la albahaquita, quedan como verdes los fideos. Cuando quieras, los hacemos”, añadió Leuco.

“Qué tipo completo”, dijo, con asombro, el cocinero, y bromeó: “Si en algún momento me echan de casa, ¿me puedo ir a vivir con vos?”. “Olvidate”, respondió el conductor, como para decirle que sí.

“Tipo completo -retomó su apreciación Giorgini-. Periodista, conductor, canta, hace magia”. “Nada bien, pero un poquito de cada cosa”, dijo Leuco con humildad y añadió: “Mi padre (Alfredo Leuco) tiene una frase que es muy buena: ‘El periodista tiene un océano de conocimientos, pero de un centímetro de profundidad. No está mal’”.

Diego Leuco debutó a comienzos de septiembre de este año en La Peña de Morfi ADRIAN DIAZ BERNINI

“Pero les va muy bien”, intervino otra vez Giorgini, a lo que Leuco, otra vez para ser humilde con todas las cosas que sabía hacer, dijo: “Me gusta hacer cosas”. Y de inmediato, reveló el oficio que nadie conocía y que sorprendió a todos: “Me gusta la carpintería también”.

“¡Es carpintero!”, dijo asombrado el cocinero. “Fabricate un mueble, Diego”, dijo Quibel en off. Y en base a eso, el conductor informó: “El mueble donde tengo la tele en mi casa lo armé yo”. “¿En serio?”, preguntó Giorgini y sumó: “¿De melanina?”. “No, de madera de pino”, replicó el anfitrión del ciclo.

Más adelante, el periodista y conductor contó que tenía todas las herramientas de carpintería en una casa grande en la que vivía en Tigre, pero que después, cuando se mudó, donó todo. “Lo doné a un lugar donde hacen talleres para profesores. Digo, ¿para qué quiero una sierra de mesa en un departamento?”.

“¡Pará!”, exclamó sorprendido una vez más Giorgini y agregó, respecto de Leuco: “Encima es buen tipo. Ya me está dando bronca”. Luego de la broma, el cocinero se acercó para abrazar al conductor, que terminó confesando un “error” que había cometido en el programa: “Me dijeron en producción: ‘Andá con Santi y no lo distraigas’. Lo único que hice fue distraerlo. Hice todo mal”.