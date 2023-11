escuchar

A pesar del intenso diluvio que la obligó a reprogramar el concierto del viernes, Taylor Swift volvió a subirse este sábado al escenario del estadio Monumental de River Plate ante más de 70 mil almas que se acercaron a disfrutar de tres horas de espectáculo. En una de sus primeras canciones, la artista sorprendió a todos con su español y los fans enloquecieron.

A las 20.45 horas, tal como estaba pactado, la cantante pop estadounidense del momento subió al espectacular escenario montado en el estadio de Núñez ante el fervor de miles de swifties que tacharon los días para verla. A pesar de que este viernes se vivieron horas difíciles por la posible suspensión del segundo concierto, finalmente, la productora decidió reprogramarlo para el domingo.

“Ay, Buenos Aires, hacen que esto se sienta increíble”, dijo en su idioma natal y luego remató: “Me hacen sentir tan poderosa”. Al igual que en el primer concierto, la cantante pop tuvo un gran ida y vuelta con sus fans al finalizar cada canción y antes de comenzar una nueva, pero lo que nadie se esperaba es que dijera algunas palabras en español.

“Qué honor para mí es poder decir esto…”, introdujo con su reconocida simpatía y después gritó en castellano: “¡Buenos Aires, bienvenido a The Eras Tour!”, con los brazos abiertos y la guitarra acústica rosada colgada en sus hombros. Las miles de swifties gritaron de la emoción, así como también cada vez que comenzaba una de sus canciones correspondientes a distintos discos de su extenso repertorio.

En otro momento del concierto, se paró en el medio de la pasarela y, arriba de una caja vestida de blanco, volvió a hablar en español: “¡Hola!”, saludó a las fans que estaban en el campo delantero y lograron una toma memorable de este concierto.

Cabe destacar que en esta segunda fecha de Taylor Swift, el ingreso y los shows de los teloneros, Louta y Sabrina Carpenter, se llevaron a cabo sin ningún tipo de problema gracias a unas condiciones climáticas mucho más favorables.

Respecto de la lluvia del viernes, fue justamente Taylor quien habló al respecto también: “Uh, qué día ayer. A la mañana recibí una noticia increíble de que fui nominada para 6 Grammys y después pensé ‘qué bueno que vamos a celebrar esa noche’. Pero más tarde, me llamó mi manager y me dijo que realmente era peligroso hacer el show y que no podíamos realmente hacerlo. Y tuvimos que posponer... si tienen algún amigo que era de lo que venían ayer, por favor díganles que no saben lo que se me rompió el corazón tener que reprogramar”.