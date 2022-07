DirecTV presenta su señal de noticias, Amazon prepara “Barrabrava” y Radio Mitre mueve las fichas

El inicio de julio trajo consigo una batería de novedades en los medios. Desde una nueva señal de noticias de DirecTV, hasta la apuesta de Amazon y la llegada de NewsWeek al país.

DNews, una apuesta por las noticias

Bajo el slogan Donde llega DirecTv, llegan las noticias, DirecTV lanza este lunes 11 de julio su propia señal de noticias, DNews. Esta apuesta no busca competir con los canales de nuestro país. Se incorpora a la oferta de programación de la operadora de televisión satelital y su plataforma de streaming DIRECTV GO. La misma se trata de la primera señal de noticias de Latinoamérica para la misma región, con toda la actualidad para comprender lo que sucede en los países vecinos y en el mundo, según explicaron a LA NACION sus directivos Marcelo Salomone -Director de Noticias, Vrio Latam- y Leo Flores -Director Ejecutivo de Programación y Noticias, Vrio Latam-.

DNews contará con emisiones en vivo desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. En el año de la Copa Mundial de la FIFA, será la señal de noticias de Qatar 2022, con coberturas en vivo y programas especiales, ya que la empresa cuenta con los derechos de dicho acontecimiento futbolístico. Además, la señal asociada a prestigiosas cadenas internacionales -BBC y Deutsche Welle- emitirá distinguidos documentales de variadas temáticas. Política, economía, educación, salud, medio ambiente, música y tecnología serán protagonistas de la programación de la señal.

La misma contará con periodistas y equipos de producción en cada país al frente de la programación: Darío Mizrahi (Argentina), Lucía López (Chile), Estefanía Meira Serantes (Colombia), César García (Ecuador), Carmen Alvarado (Perú) y Pablo Londinsky (Uruguay). Respecto de la grilla de programación, será de 6 A.M. a 8 P.M. de la Argentina.

Darío Mizrahi es uno de los periodistas que se suma a DNews (Foto: Instagram @dariomizrahi)

La señal de noticias de habla hispana estará disponible en el canal 700 y 1700 HD de DIRECTV para todos los clientes prepago y postpago. También estará disponible a través de DIRECTV GO, para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV, así como para los que contratan DIRECTV GO como producto independiente.

De esta manera, la empresa sigue la línea y apostando a nuevos medios como la FM 103,1 DSports, que lanzó hace unas semanas, en coproducción con el grupo Alpha Media y la productora Limdot, donde DirecTv tiene un acuerdo de marca donde también cubrirá periodísticamente el Mundial de Qatar, y su propia señal de deportes DirecTV Sports.

Barrabrava: la nueva serie argentina de Amazon Prime Video

La plataforma anunció el estreno de una nueva producción argentina con Gastón Pauls y Matías Mayer como protagonistas.

Después del éxito de Porno y Helado, Amazon Prime Video sigue apostando por las producciones argentinas y anuncia el estreno de Barrabrava, una serie original creada por Jesús Braceras -responsable de series como Monzón o Todos contra Juan-, junto a Gabriel Nicoli, Lucía Garibaldi y Felipe Aparicio. Desde la producción anticipan contar una historia donde “el fútbol es solamente un pretexto, la traición solamente un medio y el poder solamente una meta”.

Barrabrava, la nueva serie de Amazon Prime Video protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer (Foto: archivo)

La sinopsis oficial: “Tras una feroz disputa interna, los hermanos Polaco (interpretado por Matías Mayer) y César (Gastón Pauls), son expulsados de la Barrabrava del Club Atlético Libertad del Puerto, donde permanecían bajo las órdenes de “El Tío” (Gustavo Garzón). Desprotegidos y sin poder contar con un poder político que los resguarde, los hermanos pondrán a prueba sus habilidades de supervivencia en un mundo hostil y marginal, mientras preparan una guerra que desafiará sus lazos personales”.

La serie está conformada por un elenco que incluye a Violeta Narvay, Mónica Gonzaga, Gustavo Garzón, Miguel Ángel Rodríguez, Cristian Salguero, Martín Oviedo, Paloma Contreras, Liz Solari, Candelaria Molfese, Pablo Alarcón, Roberto Vallejos y la participación de los artistas Neo Pistea y Ángelo Mutti Spinetta.

Alpha Media reedita Newsweek Argentina

Newsweek, una de las revistas de actualidad y política destacadas en el plano internacional, con más de 80 años ininterrumpidos de periodismo, desembarcó en los últimos días en la Argentina de la mano del grupo de medios de Marcelo Figoli, Alpha Media.

Desde este año, Newsweek Argentina ofrece sus contenidos a través de diferentes plataformas y llegó a los kioscos la primera edición de su publicación impresa, que incluye análisis en profundidad e ideas sobre temas internacionales, tecnología, negocios, cultura y política.

Además de ofrecer contenido a través de distintas plataformas, ahora la revista Newsweek Argentina presentó su edición impresa (Foto: Archivo)

En este escenario, la incorporación de Newsweek Argentina es interpretado como un paso más en el proceso de expansión regional de Alpha Media, integrado por Radio Rivadavia, La 990, 550 AM, Metro 95.1, Rock and Pop, FM Blue, la 103.1 y el portal Noticias Argentinas (NA).

Newsweek Argentina está dirigida por Claudio Gurmindo, quien fue CEO de NET TV, jefe de Redacción del diario Perfil, la Revista Noticias y director de Caras Brasil; y editada por Silvio Santamarina, quien fue editor ejecutivo de Revista Noticias y del Diario Perfil, columnista en Radio, entre otros roles.

Mitre hace cambios en sus noches

Visto y considerando que de 22 a 0 radio Mitre AM 790 está en baja frente a radio La Red AM 910 (Fútbol 910 con Toti Pasman de 21 a 0) y Radio 10 AM 710 (Puro Cuento con Paulo Kablan) desde el 11 de julio hará un pequeño cambio en su grilla. Desde ese día de 22 a 23 estará Gabriel Levinas con El Conde de Once junto a Adriana Verón y Ladra Sánchez con Gonzalo Sánchez y Héctor Gambini se emitirá de 23 a 0.

Teté se suma a los sábados de Radio 10

Qué noche Teté suma una nueva emisión los sábados por la noche Alejandro Guyot - Archivo

En los últimos días, se oficializó que el exitoso e histórico ciclo Qué Noche Teté - domingos 21 a 0 - suma un nuevo día. Desde agosto, Tete Coustarot se suma, además de la clásica emisión de los domingos, a la noche de los sábados, también de 21 a 0.