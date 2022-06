Pancho Dotto fue dado de alta y ya está en su casa de San Fernando: “Tengo que cuidarme de la presión”

Luego de haber sido internado de urgencia por un “preocupante” cuadro de Covid-19, Pancho Dotto seguirá su recuperación en su casa de la calle Vitto Dumas, en San Fernando.

Así se lo confirmó el propio Dotto a LA NACION esta tarde , tras cumplir 72 horas de internación en el Sanatorio de los Arcos de Palermo.

“El tema del coronavirus está bastante controlado, ahora tengo que cuidarme de la presión, por eso ya me voy a casa, que ahí están los dos asistentes que me ayuda: Estanislao y Marta, que lamentablemente también dio positivo de Covid ”, precisó mientras se trasladaba en una ambulancia de su obra social.

Las dos imágenes que Pancho Dotto le envió a LA NACION, volviendo a su casa en ambulancia y el reencuentro con su anhelado mate

Una internación de urgencia

“Estoy aquí, internado en el Sanatorio de los Arcos. Vine con 220/120 de presión. No me podían bajar la presión alta ”, le confirmó anteayer a este diario Dotto cuando comenzaron a circular diversas versiones sobre su estado de salud.

“En principio no me siento muy bien. Me querría quedar acá para toda la recuperación, pero aparentemente tienen urgencias de camas”, explicó luego sobre su situación y agregó, consternado: “No me siento muy bien y tendría que ir a un lugar con contención de médicos, de enfermería y demás, pero veré. Vine con presión muy alta y me encontraron acá el Covid positivo, que aparentemente es leve, pero así empezó mi contador, que era más o menos de mi edad, y en tres episodios terminó con su vida” , recordó.

Pancho Dotto durante los festejos de la vendimia de su chacra de Entre Ríos, a comienzos de este año

“Quiero tomar mis resguardos, me quiero quedar un ratito más en este plano”, manifestó sobre la posibilidad de que su cuadro se complique. “No le tengo mucho miedo a la muerte, pero por ahora me quiero quedar acá. Tengo muchas cosas para resolver, vivir y compartir”, culminó.

Dotto, de 66 años, hizo un cambio radical de vida durante la pandemia. “Cuando comenzó la cuarentena pasé momentos de gran incertidumbre. Me hacía mucha mala sangre por lo que estábamos viviendo y me la pasaba enganchado a los noticieros porque sentía que tenía que estar informado y saber lo que pasaba en la Argentina y el mundo”, explicó hace un tiempo en una entrevista con la revista Hola!.

Para frenar un poco su estilo de vida frenético, el manager de modelos decidió, en junio de 2020, instalarse en su chacra de cuatro hectáreas en Libertador San Martín, Entre Ríos. “Siempre tuve la fantasía de vivir acá, pero nunca había estado más de un mes. Instalarme en El Refugio me cambió la vida”, contó en su momento, cuando reveló además que había adelgazado 16 kilos para estar más saludable.