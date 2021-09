Tras las PASO: críticas cruzadas entre Cinthia Fernández, Flor de la V y Alex Caniggia

El resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) despertó variadas reacciones entre los famosos: desde la celebración al silencio. La contienda electoral suma voces en el espacio mediático y surgen rispideces.

La primera de ellas tiene como protagonistas a Cinthia Fernández y Flor de la V. Las asperezas entre ambas comenzaron en las últimas semanas, cuando la panelista de A la tarde criticó el spot de campaña en el que Fernández bailaba en portaligas y señaló que ésta “utiliza su cuerpo para conseguir más votos”.

“Después de ver y analizar la campaña, que por ahora no tiene más que ofrecer, no tiene más que mostrar que esto. Creo que es su lugar de confort. Si la escuchás hablar, dice: ‘Se burlaron de mí cuando dije mis propuestas’. No podés hacer toda una campaña en base a eso, porque supuestamente tenés mucho más que ofrecer”, manifestó días atrás De la V en el programa que conduce Karina Mazzocco.

Fernández se defendió y en las últimas horas fue más allá al recordar la derrota oficialista a través de un tuit que dirigió a la actriz. “Que calladita quedó Florcita de la V, la amigacha de Albert con el resultado electoral”, escribió primero la ahora ex-precandidata a diputada por el espacio Unite por Buenos Aires. Y continuó: “Igual repatriota que parecía y estaba en Ushuaia. Cuánto viaje metieron algunos… ¿se la veían venir?”, lanzó irónica Fernández.

Las reacciones de los seguidores en la red social no se hicieron esperar. Hubo quienes creyeron primero que la panelista estaba equivocada al indicar que la actriz se encontraba de viaje en Tierra del Fuego, por tratarse del mismo destino elegido por Florencia Peña por estos días para disfrutar de la nieve junto a su familia. “Ambas dos”, retrucó Fernández en respuesta a los comentarios.

De la V, que efectivamente pasó varios días en el sur del país junto a sus hijos, Isabella y Paul, y su marido Pablo, opinó ayer sobre el escenario político tras las PASO y se refirió a las declaraciones de otras caras conocidas del ambiente en relación al acto electoral.

Al abordar los dichos pronunciados por Alex Caniggia -quien anunció que incursionará en política incorporándose al partido Avanza Libertad, liderado por Javier Milei-, Flor de la V expresó con dureza. “Nos tapó el agua completamente. Con esta gente te tenés que ir del país. Con la violencia que tienen engendran violencia, solo difunden violencia. Es lo único que tienen, es la manera que tienen. Es intimidante, a mí me da pavor pensar que esta gente pueda ocupar una banca”, señaló la actriz desde el panel de A la tarde.

El hijo de Mariana Nannis dijo que dejará la televisión para ingresar a la política y que aspira a convertirse en diputado nacional en 2023. A través de una serie de historias que compartió en Instagram, afirmó: “Cuando me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, ¿a quién voy a votar? Sí, a vos te hablo que estás mirando la pantalla, imbécil, a Milei”, manifestó primero.

Tras ello, Caniggia dirigió un mensaje al peronismo cargado de exabruptos y consideró que, ante el nuevo escenario que se abre tras las PASO, “se viene una nueva Argentina”. Y matizó a continuación su intención de unirse a las filas de la formación política Avanza Libertad: “Se viene una revolución con mi amigo, el ‘peluca’ Milei”. Finalmente, Alex aclaró que su idea de dedicarse a la gestión pública es firme: “Dejo en claro, a través de mi cuenta personal de Instagram, que no voy a hacer más televisión y me voy a dedicar 24x7 a la política de ahora en más. Por una Argentina sin pobres, y para que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante, puedan viajar a donde se les cante y tengan una vida ‘high society’”.

Cinthia Fernández también se refirió al buen resultado de Milei en las elecciones, aunque, en su caso, lo hizo para compartir un sueño que tuvo con el candidato. En el estudio de Los ángeles de la mañana, programa del que es panelista, la mediática reveló que tuvo una “pesadilla” en la que el líder de Avanza Libertad la corría mientras ella se defendía con un secador de pelo. “La política me dejó muchos vestigios malos”, concluyó con humor.