La historia de Yiya Murano, la mujer que conmocionó a la Argentina a fines de los años setenta, vuelve a la pantalla con una miniserie de cinco episodios, inspirada en el libro de Rodolfo Palacios, que promete adentrarse en los oscuros secretos de la llamada “envenenadora de Monserrat”. La producción cuenta con un elenco estelar encabezado por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, quienes interpretan a Yiya en diferentes etapas de su vida.

Se conocieron las primeras imágenes de la serie sobre Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat

¿Dónde se puede ver la miniserie sobre Yiya Murano?

Ante la expectativa que genera este lanzamiento, el público se pregunta dónde se puede ver la miniserie sobre Yiya Murano. Bajo el nombre de Yiya, la producción de Kuarzo se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Flow. La producción original de cinco episodios de treinta minutos cada uno promete una inmersión profunda en la mente de la criminal.

La miniserie Yiya

La serie explora la vida de Yiya Murano, desde sus primeros años hasta sus últimos días en un geriátrico, pasando por los crímenes que la llevaron a ser conocida como “la envenenadora de Monserrat”. La trama se centra en los asesinatos de Hilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y Carmen Zulema del Giorgio Venturini, amigas de Murano a quienes envenenó con cianuro. La ficción se complementa con un documental que incluye testimonios de Rodolfo Palacios, la forense encargada de la investigación y la hija del último marido de Yiya.

La miniserie de Yiya Murano se podrá ver a traves de la plataforma de Flow

El elenco de la serie de Yiya Murano

El elenco de Yiya está encabezado por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, quienes interpretan a Yiya Murano en diferentes etapas de su vida. También participan Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros.

Por su parte, Netflix prepara un documental sobre Yiya Murano, que incluye el testimonio de Martín, el hijo de la mujer, quien asegura que su madre intentó envenenarlo cuando era niño.

La historia real de Yiya Murano

Yiya Murano fue una prestamista argentina que saltó a la fama por envenenar a tres amigas con cianuro: fue condenada a cadena perpetua. Su modus operandi consistía en invitar a sus víctimas a tomar el té y ofrecerles masitas envenenadas para no pagarles las deudas que tenía con ellas.

Julieta Zylberberg interpretará a Yiya Murano en una etapa de su vida

Otros contenidos sobre Yiya Murano

La historia de Yiya Murano se contó en diversos formatos. Además de la miniserie de Flow que se encuentra pronta a su estreno, existe un episodio de la serie Mujeres asesinas en el que Nacha Guevara interpreta a Yiya, y un musical creado por Ricky Pashkus con libro de Osvaldo Bazán y protagonizado por Karina K. También se espera el estreno de una película sobre el caso, con la posible participación de Carla Peterson, y un documental de Netflix dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Vanesa Ragone, los mismos creadores de El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.