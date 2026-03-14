La edición número 11 de Lollapalooza Argentina convoca a miles de fanáticos de la música, en un evento de tres días que, en su versión 2026, cuenta con importantes figuras internacionales y del plano local, por lo que es relevante conocer la grilla completa de artistas del Lollapalooza para el sábado 14 de marzo.

La grilla completa de artistas del Lollapalooza para el sábado 14 de marzo Allacess

Este festival, que ya se convirtió en uno de los más destacados del país, reúne a más de 330.000 espectadores, más de 100 músicos y artistas, en distintos escenarios preparados en el Hipódromo de San Isidro.

La grilla del Lollapalooza para el sábado 14 de marzo

A continuación, el listado de los artistas que se presentan este sábado 14 de marzo en el Lollapalooza 2026, en sus respectivos escenarios:

Chappell Roan: Flow Stage

Skrillex: Samsung Stage

Lewis Capaldi: Samsung Stage

Paulo Londra: Samsung Stage

Addison Rae: Flow Stage

Brutalismus 3000: Perry’s Stage

Marina: Flow Stage

Ángela Torres: Samsung Stage

Soledad: Alternative Stage

TV Girl: Alternative Stage

Six Sex: Perry’s Stage

2hollis: Perry’s Stage

RIIZE: Alternative Stage

Lany: Flow Stage

Hamdi: Perry’s Stage

Nasa Histoires: Samsung Stage

TIMØ: Alternative Stage

Marttein: Alternative Stage

Joaquina: Flow Stage

Amigo de Artistas: Perry’s Stage

Tobika: Samsung Stage

Imbermind: Perry’s Stage

Terra: Perry’s Stage

Paula Os: Perry’s Stage

Horarios del Día 2 del Lollapalooza Argentina 2026 x

Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026

Quiénes no puedan asistir al evento, podrán ver los shows de sus artistas favoritos de forma online. Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.

Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.

El Lollapalooza Argentina 2026 cuenta con importantes artistas internacionales Gentileza Lollapalooza Argentina

Curiosidades del Lollapalooza 2026