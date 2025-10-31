Netflix lanzó el tráiler de la última temporada de Stranger Things

A tres años del estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, Netflix lanzó el tráiler de lo que será la última entrega. La serie llegará al gigante del streaming en tres fechas distintas: cuatro episodios el 26 de noviembre, tres el 25 de diciembre, y el gran final el 31 de diciembre.

Stranger Things 5 aterrizará en el gigante del streaming en tres fechas distintas Instagram

Con un tono épico y oscuro, el adelanto anticipa una guerra desesperada para salvar a Hawkins y detener el apocalipsis, por lo que la acción se centrará en darle batalla a Vecna. Este poderoso villano, cuyo nombre real es Henry Creel -conocido también como 001 o Peter Ballard-, se convirtió en el principal antagonista de la cuarta temporada y el responsable de muchos de los eventos sobrenaturales de la serie.

La última temporada se centrará en darle batalla a Vecna (Foto: Netflix)

Las imágenes confirmaron que el gobierno local impuso una cuarentena militar sobre la población, luego de que las grietas conectaran el mundo real con el Mundo del Revés. La cacería contra Eleven se intensificó, lo que obligó a la protagonista a ocultarse de nuevo, justo cuando el aniversario de la desaparición de Will reavivó un miedo familiar en el grupo. Asimismo, dejó ver a los Demogorgons atacar a los efectivos que custodiaban Hawkins, lo que muestra una ciudad completamente sitiada que parece inmersa en una guerra total.

El elenco de Stranger Things se prepara para despedirse después de nueve años con su quinta y última temporada (Foto: Netflix)

Vecna, volvió a aparecer, más letal que nunca y con una mirada muy clara: Will Byers. En una escena central, el maligno levantó al joven en medio de una base militar en llamas y le lanzó una advertencia: “Vas a ayudarme… por última vez”. Esta acción confirmó la profunda conexión que el personaje mantiene con el mal del Mundo del Revés, un vínculo que las entregas anteriores dejaron entrever.

“Creo que lo que hace única a esta temporada es que empieza con cierto caos porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada. Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio”, reveló en declaraciones a Netflix Tudum Ross Duffer, cocreador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie.

Mientras que Matt Duffer, su hermano y cocreador, añadió: “No viven una vida normal. Nada en Hawkins es normal ya... su libertad de movimiento está restringida y hay cámaras de Gran Hermano por todas partes. Así que no solo están activos, sino que su vida cotidiana es todo menos normal”.

La sinopsis oficial de la producción sitúa la acción en el otoño de 1987. El pueblo de Hawkins está marcado por las grietas, pero los jóvenes tienen una misión clara: “Encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció: su paradero es desconocido”, reveló la plataforma.

STRANGER THINGS. (L to R) Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, y Noah Schnapp como Will Byers Prensa Netflix

El estado emocional del grupo también se mostró lejos de la calma. Vía Tudum, la actriz Sadie Sink recordó cómo terminó Max en la temporada 4: tras su encuentro casi mortal con el antagonista, señaló que su personaje “ya no es la que solía ser. Aun así, hay un pequeño rastro de esperanza y sus amigos se aferran a eso”.

Caleb McLaughlin, por su parte, aseguró que Lucas carga un peso emocional enorme. “Tenemos la misma amenaza de la temporada anterior. No derrotamos a Vecna ​​y la carga sigue allí. Todos estamos al límite, intentando mantener viva la esperanza", manifestó. En sintonía, Gaten Matarazzo agregó en el portal oficial de Netflix que “se está volviendo más difícil mantener todo unido y proteger a todos mientras intentamos averiguar dónde está Vecna”.