Dónde ver Sinners, la película con más nominaciones al Oscar 2026

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció todos los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, cuya entrega está prevista para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood con la conducción del comediante Conan O’Brien por segunda vez consecutiva. En esta ocasión, la película Sinners (Pecadores), de Ryan Coogler, domina la lista con 16 nominaciones, por lo que muchos fans quedaron expectantes por descubrir dónde ver este filme récord y todas las demás.

Luego de varios meses desde lo que fue el estreno en cines de todo el mundo, la plataforma de streaming HBO Max anunció la llegada de la película a su catálogo. Desde entonces, todos los usuarios de la misma pueden mirar una y otra vez al filme récord en los Premios Oscar 2026.

Michael B. Jordan interpreta a los hermanos Elijah "Smoke" Moore y Elias "Stack" Moore Warner Bros Pictures

La sinopsis de Sinners expresa: “Con el objetivo de dejar atrás sus turbulentas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Sin embargo, una vez allí descubrirán que un gran mal espera al acecho para recibirlos”. En cuanto al elenco, lo conformaron: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller, Delroy Lindo, Helena Hu, Yao, Li Jun Li, Peter Dreimanis y Lola Kirke, tal y como reveló HBO Max.

Michael B. Jordan coprotagonizó Sinners junto a Hailee Steinfeld Instagram (@michaelbjordan)

Precios de HBO Max para poder ver Sinners

La plataforma de streaming HBO Max cuenta con tres planes distintos para que los usuarios opten por el más conveniente. En enero de 2026, los valores son los siguientes: