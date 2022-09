La inesperada interrupción que sufrió Marcela Tinayre en pleno móvil de LAM: una fan le hizo un reclamo y se fue

escuchar

Desde su debut en la pantalla chica, ¿Quién es la máscara? (Telefe) se ubicó entre los programas más debatidos tanto en los medios como en las redes sociales. No solo porque sus integrantes conforman una mezcla explosiva -Natalia Oreiro está en la conducción y el jurado está conformado por Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky, Wanda Nara y Karina “la Princesita” Tejeda-, sino por los famosos que son desenmascarados en cada una de las ediciones. La última fue Marcela Tinayre quien, tras perder, debió revelar su identidad. Mientras hablaba en LAM (América) sobre su experiencia, sufrió una inesperada interrupción que terminó con un cómico reclamo.

La inesperada interrupción que sufrió Marcela Tinayre en pleno móvil

El lunes por la noche, los presentes en el estudio de ¿Quién es la máscara? no pudieron disimular su sorpresa al descubrir que, debajo del disfraz de la chancha, estaba nada más y nada menos que Marcela Tinayre. Como sucedió con todos los participantes, su identidad se mantuvo bajo un hermetismo total y, por ende, el asombro fue aún mayor.

Ya fuera de la competencia, desde LAM la buscaron para saber cómo había sido su experiencia. En diálogo con Alejandro Castelo, notero del magazine conducido por Ángel de Brito, la hija de Mirtha Legrand calificó al ciclo como un “big show” y desmintió que los famosos solo están presentes en las grabaciones el día en el que se deben sacar la máscara.

Marcela Tinayre fue la última eliminada de ¿Quién es la máscara? Cortesía de Telefe

A su vez, habló sobre el riguroso protocolo que debió atravesar para poder mantenerse en secreto. Muchos de los que participaron, mostraron -tras ser eliminados-, que al momento de ir al estudio debían usar una máscara negra y un buzo del mismo color que leía “no me hables” en grandes letras blancas. Por su parte, la conductora presumió con una sonrisa que llevaba puesta dicha prenda mientras daba la nota.

Luego de señalarlo, sacó la máscara del auto, se la puso a modo de demostración y se la dejó el resto de la entrevista. “Así me buscaban en casa, yo subía al remis y después me la levantaba un poco para respirar. Después llegaba, me iba al camarín, ahí te visten. Del camarín te llevaban al piso, entre tres porque no podes ni moverte”, detalló.

Marcela Tinayre dio una nota con una máscara puesta captura de video

Aunque explicó que nunca se cruzó a nadie vestido de incógnito, si se reunió con el resto de los personajes todos disfrazados, con quienes no podían hablar. Entre risas -acalladas por la siempre presente careta- aclaró que ella mira el programa para descubrir quien es quien.

En medio de esa entrevista que parecía no poder ser más bizarra, una vecina que paseaba a su perro se detuvo junto a Tinayre. Divertido, el periodista la invitó a adivinar de quien se trataba y así descubrieron que la mujer era una de sus fans.

Una fan le hizo un cómico reclamo a Marcela Tinayre captura de video

Muy cómoda a pesar de la presencia de la cámara, comenzó a charlar con la mamá de Nacho Viale. “Amo a Las Rubias, aunque ahora las rajaron. Se siguen juntando a tomar el té, ¿No?”, preguntó. Y, ante la respuesta positiva de su interlocutora -a pesar del drama que tuvo la salida de Marcela Gotlib-, agregó: “Amigas son amigas, pero había problemas de conexión ahí”.

Lejos de irse, expresó su desagrado sobre la conducción de Juana Viale en los almuerzos que legendariamente presidió la Chiqui. “Tenías que ser vos en los almuerzos, yo te banco a vos”, disparó y, cuando Marcela le dijo que su madre seguía, remató: “No, pero está haciendo la noche. No sabes ni qué hace tu familia”.

Aunque el mismo comentario dicho por otro podría haber ofendido mucho a la conductora de Las Rubias, el intercambio terminó con un sentido saludo y la gran alegría de la fan, quien pudo hablar con la destacada celebridad.