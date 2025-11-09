Dua Lipa cantó un tema de Miranda! en su segunda noche en River

Este sábado por la noche, Dua Lipa dio el segundo y último show en su paso por Buenos Aires en el marco del Radical Optimism Tour. Además de cantar los hits que la llevaron al estrellato en el 2017 como “New Rules” o “Be the One”, y temas del nuevo disco como “Houdini” y “Training Season”, en esta gira la artista británica tiene una costumbre para homenajear a sus fanáticos: cantar un clásico del país que visite.

En el caso de los shows en la Argentina, para la primera noche eligió “De música ligera”, el éxito de Soda Stereo, como ya había ocurrido con la banda británica Coldplay en 2017, un show en el que ella misma fue telonera. En la segunda noche sorprendió con “Tu misterioso alguien”, uno de los temas más escuchados de la banda pop Miranda!.

“Vamos a cantar conmigo ‘Tu misterioso alguien’”, dijo este sábado, en medio de gritos, aplausos y vítores de las más de 50.000 personas que asistieron al recital en el estadio Más Monumental.

Dua Lipa cantó Tu misterioso alguien de Miranda!

Desde este sábado por la tarde en redes sociales se comenzó a especular con cuál era la canción que la artista iba a interpretar, ya que es conocida su costumbre de homenajear a distintos artistas locales.

Incluso algunas de las personas que ya hacían fila en las afueras del estadio escucharon la prueba de sonido de la cantante y sus músicos e incluso teorizaron sobre la posibilidad de que los cantantes de Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gattas, se presentaran en el escenario esa misma noche.

Finalmente, la cantante con ascendencia albanesa y kosovar se presentó en solitario. Sin embargo, la banda argentina no dudó en expresar su emoción y agradecimiento por el reconocimiento. “En shock total”, escribieron en su cuenta oficial de X junto con un video de la interpretación.

El paso por Buenos Aires

Antes de continuar con el Radical Optimism hacia Chile, la artista tuvo dos noches brillantes en la Argentina. Esta fue la tercera vez que la británica visitó el país: en 2017, en 2022 y en 2025. La primera fue como telonera de Coldplay y la segunda para dar dos shows en el Campo Argentino de Polo como parte del Future Nostalgia Tour.

“Muchas gracias, Buenos Aires. Me encanta estar aquí; no podía esperar a estar aquí”, dijo en numerosas ocasiones durante el show. Y es que la artista se declaró una gran amante de la cultura y de la gastronomía nacional.

Inclusive, hace poco tiempo compartió en sus redes sociales que finalizó un curso de español, algo que se notó cuando cantó en español y habló con los fanáticos que se encontró al recorrer la ciudad de Buenos Aires en la previa a los shows.

Después del primer recital el viernes por la noche, Lipa compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram con el pie “Buenos Aires, los quiero muchísimo”. En el carrete se puede ver a los fans saltando y cantando y a la artista en el backstage de los shows. A su vez, la joven de 30 años aprovechó -como suele hacer en cada destino que visita para tocar- para disfrutar de recorrer y conocer los restaurantes de moda.

En este caso, apenas pisó la Argentina fue a Madre Rojas, una conocida parrilla en el barrio de Villa Crespo en donde junto a su familia degustó un recorrido por cortes de carne Wagyu. Al otro día, en Palermo, visitó Las Flores, un restaurante completamente libre de gluten: la cantante pidió ser atendida en español y avisó que tenía dos horas. A la salida, se sacó fotos y saludó a las fanáticas que la esperaban en la puerta.