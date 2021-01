"No entiendo cómo el presidente Alberto Fernández no reacciona", dijo Marcelo Longobardi, y añadió: "No hay economía posible con una tasa de inflación del 50% anual" Fuente: Archivo

15 de enero de 2021

Marcelo Longobardi analizó los últimos números del Indec sobre la inflación de diciembre de 2020, que cerró con una tasa del 4% y promedió una inflación anual del 36,1%. Para el periodista, si estos números se comparan con otros países de la región, "estamos hablando de una catástrofe".

"La política no ha encontrado ninguna solución, ni le importa; la política vive de la inflación porque es una manera de extraerle a la gente el valor de su dinero todos los santos días de la vida", criticó el conductor de Cada mañana (Mitre), después de comentar que las variables inflacionarias "se han acelerado durante los últimos meses, como consecuencia del rebote a partir de que se comenzó a abrir la actividad luego de la cuarentena".

"Las perspectivas de inflación para este año son muy malas: del orden del 50%. Esto es doblemente complicado, primero por la inflación, y segundo porque va a dejar al ministro Martín Guzmán mal parado, porque su pronóstico de inflación para 2021 fue del 30%, la está errando por 20%, casi el cien por ciento de su pronóstico", señaló.

"Si comparamos la inflación argentina con los países de la región, no te digo Noruega, estamos hablando de una catástrofe. Para este año se espera de inflación en Brasil 2.9%; Chile 2.7%; Uruguay, 8.2%; Paraguay, 3.2%; Perú, 1.9%; Ecuador, 1%; Colombia, 2% y la Argentina, 49.8%", enumeró Longobardi. "Este problema viene sin solución desde el año 2007", continuó.

Y añadió en duros términos: "No entiendo cómo el presidente Alberto Fernández no reacciona y no convoca a la política argentina a encarar este problema ya. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con este nivel de inflación que destruye la economía argentina? ¿Qué tiene que pasar para que se den cuenta que esto no es viable? No hay economía posible con una tasa de inflación del 50% anual".

"Es un dato central, pero creo que es como hablarle a los molinos de viento, porque no le importa a nadie", concluyó.