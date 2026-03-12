Cartón lleno: Wanda Nara, Martín Migueles, Mauro Icardi y la China Suárez coincidieron en Milán

A estas alturas probablemente sea ingenuo pensar que Wanda Nara y Mauro Icardi no hacen las cosas con doble intención. Y esto quedó en evidencia cuando ambos eligieron el mismo lugar para llevar a sus parejas. La semana pasada, la conductora voló a Milán con Martín Migueles, mientras que, tras el lujoso festejo de cumpleaños en un yate, el futbolista llevó a María Eugenia “China” Suárez en avión privado a la misma ciudad italiana. Si bien hay una cuota de placer, el motivo real de la estadía era una nueva audiencia para disolver el matrimonio.

A fines de febrero, Wanda Nara aterrizó en Milán, una ciudad a la que considera su segunda casa y en la que vivió con Maxi López y Mauro Icardi, acompañada por su novio Martín Migueles. Fiel a su estilo, compartió fotos y videos de su estadía, sus compras y sus comidas gourmet. Decidieron hospedarse en el Armani Hotel Milano, un lujoso hosoedaje de cinco estrellas del diseñador Giorgio Armani, ubicado en el centro de la ciudad. Lo curioso es que en ese mismo lugar estuvieron Icardi y Suárez cuando visitaron Italia en octubre de 2025. Incluso hasta se sacaron una foto en el mismo ascensor.

En las últimas horas, Wanda Nara compartió una foto frente a la Catedral de Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

Una de las fotos que compartió Nara desde Italia (Foto: Instagram @wanda_nara)

Nara y Migueles de compras en Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

En las últimas horas, Wanda Nara compartió con sus 17.6 millones de seguidores la foto que se tomó en la Catedral de Milán en la plaza del Duomo. “Mi casa hace 17 años”, comentó. También visitó la Galería Vittorio Emanuele II y subió una imagen del café que tomó con su novio dentro de una tienda de lujo.

El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Milán

Pero, tras unos días a puro relax, pastas, compras y amor, se encontraron compartiendo locación con Mauro Icardi y Eugenia Suárez. Luego de que la actriz celebrara sus 34 años en Turquía a bordo de un lujoso yate acompañada por su pareja, sus tres hijos y sus amigos, viajaron en avión privado a Italia, un país que visitaron varias veces desde que comenzaron su relación.

Suárez e Icardi rumbo a Milán (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La China Suárez en Milán (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“Un cumpleaños lleno de amor, de sorpresas, de lindos momentos”, escribió la ex Casi Ángeles en un video en el que se la pudo ver a bordo de un avión privado con sus amigos mientras cantaban y bailaban antes de soplar las velitas. “Siguen las sorpresas. Te amo”, comentó junto a una foto con Icardi, dando a entender que el viaje a Milán fue otro regalo de cumpleaños.

Mauro Icardi compartió imágenes de su estadía en Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

La China Suárez también celebró su cumpleaños en Milán (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Fiel a su estilo, la actriz no tardó en publicar fotos de su itinerario de viaje. Además de recibir un ramo de flores y recorrer edificios, salió a caminar por las calles italianas y posó frente a una tienda de lujo.

Asimismo, Icardi subió a sus historias una postal en la que se lo pudo ver a pura sonrisa dentro de una reconocida tienda de moda. Usó dos emojis de regalos, dando cuenta de que posiblemente estaba comprándole a su novia una nueva cartera para su colección. Para cerrar, organizaron una cena multitudinaria para volver a soplar las velitas junto a todos los amigos y familiares que los acompañaron en el viaje. Aunque no aparecieron en las imágenes, es posible que Rufina, Magnolia y Amancio, los tres hijos de ella, también viajaran, puesto que participaron del festejo en Turquía.