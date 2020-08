Eduardo Feinmann se refirió al banderazo del 17A: "La gente dijo basta, la gente siente que la están gastando" Fuente: Archivo

18 de agosto de 2020 • 11:35

Eduardo Feinmann se refirió al masivo banderazo del 17A en un duro editorial donde acusó al gobierno nacional de "no escuchar a la gente". El conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia) sostuvo además que no fue "una marcha anticuarentena" y que "la gente está harta y siente que la están gastando".

Luego de pasar el audio con el discurso del presidente Alberto Fernández donde les pide a los argentinos que "salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando", Feinmann comentó que la movilización de ayer "no fue de Cambiemos o de Patricia Bullrich en el Obelisco, no fue del impresentable de José Luis Espert sacándose una foto en la quinta de Olivos".

"Fue el mayor banderazo, autazo y cacerolazo que he visto y escuchado en los últimos tiempos contra el Gobierno y su intento de colonizar la Justicia y las instituciones. Y el Gobierno no escucha a la gente. Le pasó a todos los gobiernos desde Raúl Alfonsín para acá. A todos. No escuchan a la gente. No escuchan. Cuando llegan a la Casa de Gobierno dejan de escuchar a la gente", consideró.

"El Gobierno los tildó de anticuarentena. No. La gente reclamaba por la República, por las instituciones, por la Justicia, no quieren que toqueteen la Corte Suprema de Justicia, no quieren jueces militantes, no se lo bancan, la gente no quiere la impunidad", describió.

"No fueron los chetos de Capital Federal en el Obelisco. Los chupamedias del presidente se equivocan diciendo que fue la protesta de los chetos", criticó el periodista, y se refirió a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien "tiene una agenda distinta a la de la gente".

"A Cristina no le interesa la pandemia, no le interesan los infectados, no le interesan los muertos, no le interesa la gente que está en terapia intensiva ni la gente que está con respiradores a punto de morir, no le interesa, no dijo una sola palabra en 5 meses. Lo único que le interesa a esta señora es no ir en cana. Y que le tengamos que pedir perdón y le devolvamos la guita", arremetió, y agregó: "La inseguridad es insoportable, llevamos 5 meses inhumanos de cuarentena como en ninguna parte del mundo, con el 60 % de pobreza, mientras ellos se llenan la boca hablando de los pobres. Aman tanto a los pobres que los multiplican".

Sobre el final, se refirió "a la violencia institucional contra un remero olímpico perseguido por helicópteros y por lanchas de la Prefectura Naval; detuvieron a una mujer en Bariloche por pasear el perro y se llevaron a un verdulero que estaba en la ruta cerca de La Plata".

"Liberaron 4 mil presos y nos tienen encerrados en nuestras casas hace 5 meses. Y después te aparecen funcionarios que te hablan de 'les pibis', la payasa Filomena, la coreografía de la viceministra de Salud de la Nación. La gente dijo basta. La gente siente que la están gastando", finalizó.