Reina Reech reveló los detalles de su histórica pelea con Marcelo Tinelli: “Era insostenible”

Reina Reech estuvo como invitada en Intrusos (América) el martes por la noche y relató una de las experiencias más difíciles que le tocó vivir en el ambiente del espectáculo. Según señaló la actriz y bailarina, el momento más desagradable de su carrera fue cuando discutió con Marcelo Tinelli en vivo, durante una emisión de Bailando por un sueño, en 2010.

En aquel entonces la mamá de Juana Repetto era jurado del certamen que conduce Tinelli. Si bien lo que llegó a verse en vivo fue un clima muy tenso, peor fue lo que ocurrió detrás de cámara. “¿Terminaste bien con el clan Tinelli?”, se le preguntó a la actriz en Intrusos, sobre la experiencia que tuvo juzgando a los participantes del certamen de baile. “Como yo renuncié en cámara, creo que a Marcelo no le gustó”, respondió Reina Reech. “Yo seguí después unos años trabajando en los programas que hacía José María Listorti y en el Cantando, pero con Marcelo nunca volví a trabajar”, agregó.

La tensa situación ocurrió en diciembre de 2010, cuando la producción le prohibió a la entonces jurado ausentarse al ciclo, razón por la cual prácticamente a diario discutía con su par Ricardo Fort. Según recordó la actriz, en una de esas noches, le anunció a Marcelo Tinelli que no seguiría en el programa al año siguiente, un comentario que desencadenó una fuerte discusión.

Reina Reech contó los secretos de su histórica pelea con Marcelo Tinelli

“No voló todo por los aires, pero más o menos. Era insostenible todo lo que pasaba”, repasó la exjurado del Bailando. “Trabajar con Ricardo en ese programa era muy complicado y nadie le ponía un freno. Yo no me lo banqué y me cansé de no ser escuchada y me fui para siempre del jurado”, señaló.

