Dwayne “La Roca” Johnson fue destronado como la celebridad mejor paga de Instagram: quién lo superó

Las redes sociales tienen una gran irrupción en la vida de las personas, ya que además de ser un medio para compartir aspectos de sus vidas se convirtieron en una herramienta laboral. Miles de negocios comenzaron en torno a ellas y generaron grandes ingresos de dinero. Un claro ejemplo son los famosos de todo el mundo, quienes empezaron a realizar publicidades por este medio. Y si de eso se habla, no se puede dejar de nombrar a Dwayne “The Rock” Johnson, que hasta el momento ocupada el primer puesto como el mejor pago. Sin embargo, fue destronado por otra figura.

The Rock se ganó el corazón de la audiencia por su trabajo en El plan de juego de Disney y Rápidos y furiosos. Un sin fin de papeles lo llevaron a ser una popular figura, que llama la atención donde quiera que se encuentre. Por supuesto las redes sociales no escaparon de su fama y es ahí donde tenía un verdadero trono por fuera de sus labores habituales.

La Roca ocupaba el primer puesto (Foto Instagram)

Durante un largo periodo, el actor y luchador ocupó el primer lugar del podio de celebridades que más dinero ganan por realizar una publicación en Instagram, red social donde tiene 315 millones de seguidores. Por realizar un posteo, cobra aproximadamente $1.523.000 dólares. El segundo lugar se lo llevaba Kylie Jenner, la millonaria empresaria e influencer, con $1.494.000 dólares por la misma acción.

Sin embargo, una investigación realizada por la plataforma Hopper HQ dejó en evidencia el radical cambio que tuvo este ranking, que afecta a la resguardada económica de las estrellas influencer. The Rock pasó a ocupar el segundo lugar, ya que el primero lo tiene Cristiano Ronaldo, que cuenta con 442 millones de seguidores en Instagram y una publicación de él en la plataforma alcanza un costo de $1.604.000 dólares.

El jugador ocupa el primer puesto (Foto Instagram)

El popular jugador es una gran estrella de las redes sociales, donde además de compartir sus victorias laborales, comenzó hace un tiempo a mostrar aspectos de su vida privada, junto a su esposa pareja Georgina Rodríguez, que también acumula millones de seguidores.

La figura paternal del futbolista es un gran atractivo, ya que durante gran parte de su carrera su vida persona la manejó con gran hermetismo.

Las mujeres aparecen en el ranking (Foto Instagram)

Por supuesto que no fue el único cambio en este competencia virtual, ya que la joven del clan Kardashian pasó a tener el cuarto puesto, debido a la irrupción de Ariana Grande en la lista. La cantante de “7 Rings” no solo brilla en los escenarios sino que su talento se difunde también por las redes sociales, por ello se quedó con un cómo tercer lugar con un monto de cobro por publicación de $1.510.000 dólares, con sus 311 millones de seguidores. Ella no es es la única cantante que integra esta envidiada lista, ya que en el quinto lugar le sigue Selena Gómez, al recibir un pago de $1.468.000 por posteo ante sus más de 320 mil fans virtuales.