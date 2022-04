El ruego de Hailey Bieber a los fans de Selena Gómez: “Es hora de que me dejen en paz”

Hailey Baldwin (25), actual esposa de Justin Bieber (28), quien supo ser pareja de Selena Gómez (29), se enojó con los fanáticos de la cantante y realizó una dura manifestación en sus redes sociales, a raíz de las habituales críticas que enfrenta desde su matrimonio con el joven artista.

A través de su cuenta de Tik Tok, la modelo subió un clip en el que se la vio mirando seria a la cámara y donde pidió clemencia por los comentarios de los famosos haters. “Déjenme sola. En este punto, estoy yendo a lo mío, no hago nada y no digo nada. Me estoy ocupando de mis asuntos”, comenzó.

Hailey Bieber se cansó de las críticas y se dirigió hacia los seguidores de Selena Gómez

En tanto, la joven dejó entrever que su molestia era causada por los seguidores de la compositora. “Pasó suficiente tiempo, es hora que me dejen en paz. Se los ruego”, expresó.

Con el notable cansancio que generan las críticas a su persona, desde sus cambios físicos hasta cómo es su relación con el cantante, la celebridad sentenció: “De verdad, esa es mi única petición. Sean miserables en otro lado, por favor”.

Entre distanciamientos y reconciliaciones, Selena y Justin vivieron una relación de ocho años. Su amor comenzó en el año 2010, cuando se conocieron mediante una cita moderada por el representante de él y la madre de ella. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la pareja acumuló discusiones y diferencias que terminaron propiciando el fin de su historia, en el año 2018, cuando finalmente se separaron.

Si bien ambos salieron adelante y apostaron nuevamente al amor, la confirmación del noviazgo entre Hailey y Justin generó el enojo de los fanáticos de Selena, quienes desde ese momento lanzaron su odio hacia la joven por medio de las redes sociales. Un sentimiento que se mantiene hasta el día de hoy.

Justin Bieber y Selena Gomez fueron novios desde el año 2010 al 2018 AFP - Archivo

Esta situación la remarcó Bieber en varias oportunidades. En 2020, por ejemplo, le respondió a un fanático que le escribió un mensaje en una publicación de Instagram. “No estás enamorado de Hailey, solo te casaste con ella para molestar a tu ex”, decía el comentario publicado en una foto del artista. El canadiense, por su parte, defendió a su esposa con un extenso relato en el que dejó en claro que también estaba cansado por los mensajes de odio. “El hecho de que tengas un perfil dedicado a insultar a mi mujer y a mí es totalmente absurdo”, comenzó.

“¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien, incluso en el matrimonio, para molestar a mi ex? Quería muchísimo y sigo queriendo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero estoy perdidamente enamorado de mi mujer, que es lo mejor que me pasó”, aseguró.

A continuación, el ícono pop concluyó: “A toda la gente que es inmadura y está enferma, que no deja de enviarle mensajes hirientes a Hailey diciendo cosas como ‘siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’ no tienen ni idea de mi vida y de lo que es bueno para mí. Hailey es mi esposa”.

La foto que despertó la crítica del internauta y la respuesta de Bieber en defensa de su esposo Captura de Instagram

En otra oportunidad, el intérprete de “Yummy” volvió a salir en defensa de la hija del actor Stephen Baldwin en un vivo de Instagram, en el que un usuario les escribió: “Selena es mejor. Vamos todos tras ella”.

Luego de visualizar el comentario, él respondió: “Este triste mensaje de un ser humano alienta a las personas a perseguir literalmente a mi esposa diciéndole que mi relación anterior era mejor y así sucesivamente”.

“Es extremadamente difícil elegir el camino correcto cuando veo a personas como esta tratando de reunir a personas para intimidar a la persona que más amo en este mundo. No está bien”, sentenció.

Sin embargo, en esta ocasión fue Hailey la que dejó a relucir su frustración y expresó su malestar ante los haters. Por su parte, ni Justin ni Selena aportaron declaraciones en sus respectivas cuentas.