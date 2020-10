"Algunos políticos son químicos viste, transforman al país en m... Les tendrían que dar el Nobel de Química, no sé para qué se lo dieron a Leloir", dijo Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

Eduardo Feinmann criticó en términos muy duros a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la definió como "la presidente más corrupta de la historia argentina".

"Ayer nadie recordó a Federico Leloir, Premio Nobel de Química. Pensar que Néstor [Kirchner] se fascinaba con las cajas fuertes, mientras que otros con la química", dijo el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia) durante el pase de su programa con el de Fernando Carnota.

"Y algunos políticos son químicos viste, transforman al país en mierda. Les tendrían que dar el Nobel de Química, no sé para qué se lo dieron a Leloir", ironizó Feinmann, y remató: "Se lo podrían dar a Cristina; qué bárbaro, la presidente más corrupta de la historia argentina".

"Los funcionarios del Gobierno dicen en off que están calientes con la carta de Cristina", reveló Carnota. "Y cómo no van a estar re calientes", replicó Feinmann. "Cristina dice 'es un problema tuyo, no mío'. Ella parece una observadora desde afuera, pero toma mil millones de decisiones. No se puede hacer la distraída la señora", siguió.

"Martín Guzmán [el ministro de Economía], antes de ir al Congreso a presentar el presupuesto, fue a la casa de Cristina en Juncal a pedirle permiso. Es tremendo", agregó Carnota.

"Denle el Nobel de Química a Cristina", insistió Feinmann. "Transforman el país en mierda. Tienen una facilidad", finalizó.