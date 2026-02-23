Qué le pasó a la periodista Daniela Ballester

Daniela Ballester ingresó de urgencia al Sanatorio Los Arcos el jueves pasado tras un cuadro de salud crítico. La conductora de C5N sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) de tipo hemorrágico. El episodio comenzó con una fuerte cefalea y molestias en la zona cervical.

¿Qué le pasó a Daniela Ballester?

La periodista sufrió un ACV hemorrágico el jueves pasado tras presentar una cefalea intensa y molestias cervicales que la obligaron a buscar asistencia médica inmediata. La mujer de 48 años sintió un fuerte dolor de cabeza y cuello, síntomas que la alertaron sobre un posible cuadro clínico grave. Permanece internada en observación en el Sanatorio Los Arcos. “Tuve un ACV hemorrágico pero gracias a Dios estoy genial”, sostuvo la conductora de C5N en una comunicación vía WhatsApp con LA NACION.

Daniela Ballester ingresó de urgencia al Sanatorio Los Arcos (Foto: Instagram/@ballesterdaniela)

El estado de salud actual y la ausencia de secuelas físicas

La periodista aseguró que está sana, feliz y con ganas de volver a trabajar pese al susto que vivió. Los estudios médicos actuales no muestran daños permanentes en su organismo. “Ahora estoy igual que el día previo al ACV, sin ninguna secuela”, aclaró la profesional, pero el equipo médico mantiene el monitoreo constante sobre su evolución.

“Queda monitorearme y descansar. La vida me dio una nueva oportunidad”, destacó y agregó: “Estoy feliz de estar bien, podría haber sido más grave”, señaló la periodista, quién continúa con los exámenes de rutina en el centro asistencial y los médicos analizan los factores que desencadenaron el episodio.

“Voy al gimnasio, tengo un trabajo que amo y amigos de oro. Una vida tranquila y feliz. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida”, reflexionó la periodista sobre el incidente.

El recorrido profesional de Daniela Ballester: desde el reality hasta la conducción

Daniela Ballester nació en Mar del Plata y trabajó como azafata antes de su salto a la fama al integrar, con 23 años, la primera edición de Gran Hermano en Argentina. La danza era su principal interés personal en aquel entonces. “En el caso de que gane el premio estoy entre comprar un departamento para que podamos vivir con mi hermana y dejar de pagar alquiler, y poner una escuela de danzas, que sería mi sueño”, dijo en su presentación para el programa que habitó durante 98 días y fue una de las cuatro finalistas del certamen junto a Tamara Paganini, Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza.

Tras su paso por el reality, Ballester consolidó su perfil como periodista y locutora en la señal de noticias C5N. En 2024, recibió el premio Martín Fierro de Cable por su labor periodística femenina del periodo 2022, donde sostuvo: “Estoy emocionada. Cuando era chica imaginaba este momento, creo que todos los que trabajamos en la tele imaginamos que en algún momento puede pasar. Estoy muy contenta, quiero agradecerle a Felipe que creo que me hace una mejor periodista. A mi niño, que es mi vida, y a mi mamá y mi papá”, destacó en su discurso de agradecimiento.

Daniela Ballester mantuvo un romance con Daniel Osvaldo en 2023 Instagram: ballesterdaniela

La profesional enfrentó una alta exposición mediática en diciembre de 2023, al iniciar un romance con el ex futbolista Daniel Osvaldo. La relación terminó en marzo de 2024 en medio de un escándalo por acusaciones de infidelidad. El ex deportista pidió disculpas públicas por su conducta y mencionó un cuadro de depresión y adicciones en sus descargos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.