L-Gante mostró la casa en la que vive junto a su madre en General Rodríguez

El cantante L-Gante mostró la casa donde vive actualmente y la vivienda que está construyendo donde convivirá con su pareja Tamara, que está embarazada de su futura hija Jamaica.

El cumbiero, quien vive junto a su madre Claudia Valenzuela en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, participó en El club de las divorciadas (eltrece) y habló con Laurita Fernández y el equipo del programa sobre su actualidad y su porvenir.

La nota comenzó con la mamá del músico, quien explicó que ella y su hijo ayudan a un comedor solidario. Luego apareció el artista y comenzó a exhibir todos los detalles de su intimidad. “En exclusivo, la casa de L-Gante”, bromeó. Y aseguró que su hogar “siempre está abierto para aquellos que le hicieron el aguante”.

L-Gante arrasa con éxitos como "RKT" y "Alta data" Instagram: @lgante_keloke

Para empezar con el recorrido, el cantante fue hasta su cuarto, aunque antes le advirtió a la conductora que podía estar desordenado porque durante su ausencia debido a las giras, “lo estaban usando de almacén”.

“Yo me levantaba acá y venía donde tenía la computadora con el micrófono y me ponía a grabar. Ahora tengo una acumulación de ropa, regalos, banderas. Cuido todo lo que me dan los fans”, dijo.

Fernández centró su atención en un detalle e indagó sobre la procedencia de una máquina para hacer gimnasia. “Lo que pasa es que antes de ser músico quería ser fisicoculturista”, contestó el hincha de Boca, quien también pretendió ser jugador de fútbol antes de dedicarse a la “cumbia 420”.

En el living-comedor, los televidentes pudieron observar una foto gigante de L-Gante y su madre colocada sobre una de las paredes.

Después, el vocalista se trasladó al fondo del terreno para mostrar el futuro hogar que compartirá con su mujer y su hija. En el camino, se pudo ver a varios de los amigos del músico que preparaban un asado. “Esta es mi construcción”, anunció al mostrar la incipiente edificación.

L-Gante mostró su casa por dentro en El club de las divorciadas

“Van rápido mis albañiles, te los recomiendo”, manifestó el artista cuyo verdadero nombre es Elian Ángel Valenzuela. Y añadió: “Estoy construyendo, pero no tengo nada. Ni sé qué voy a poner. Tengo la cama y estamos empezando de cero”.

El salto a la fama de L-Gante

Elian, quien nació el 5 de abril de 2000, decidió meterse en el mundo de la música cuando tenía tan solo 15 años. Y desde que comenzó el 2021, la vida del músico cambió de manera rotunda: colaboró con Damas Gratis, protagonizó uno de los videos más vistos en YouTube y su notoriedad en el mundo del espectáculo fue creciendo conforme pasaron los meses.

Con millones de reproducciones en las plataformas musicales, empezó a crecer el interés por su historia. Sus primeros pasos como artista llegaron a oídos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien lo usó como ejemplo del programa Conectar Igualdad y generó una gran repercusión.

Su nombre empezó a circular por los medios más importantes del país y periodistas como Eduardo Feinmann o Luis Novaresio lo tuvieron como invitado en sus programas de televisión y, en apenas unos meses, L-Gante logró convertirse en el cantante más mencionado a nivel nacional.

En su vida personal, el cumbiero será papá por primera vez a mediados de septiembre junto con Tamara, con quien está en pareja desde hace muchos años.

LA NACION