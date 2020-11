Eduardo Feinmann criticó a Alberto Fernández por la ley de abastecimiento

"Van a salir a meter presos a los dueños de los corralones", ironizó Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

Eduardo Feinmann se refirió a la advertencia que formuló el presidente Alberto Fernández dirigida a los que tienen "una nefasta actitud de acaparar bienes" que deberán soportar "todo el peso de la ley de abastecimiento".

"¡Viva Perón carajo que se vienen las medidas fuertes contra la especulación!", ironizó Feinmann. "Imaginate el dueño de un corralón que lo va a buscar la policía porque tiene alambre que no vende. Van a salir a meter presos a los dueños de los corralones. Vamos todavía, qué lindo momento para aplicar esto", remarcó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia).

El periodista se refirió a la falta de materiales de la construcción en los corralones y a las advertencias del Presidente durante el pase de su programa con el de Fernando Carnota. "Los va a ir a buscar la policía civil comandada por Juan Carlos Alderete y Juan Grabois, ¿qué lindo que va a ser eso no? 'Entregame el ladrillo hueco, entregame la teja'", graficó Feinmann.

"Si le das el poder a ellos esto va a terminar en una lucha de clases que puede pasar cualquier cosa", agregó el columnista económico Osvaldo Granados.

En ese sentido, Feinmann recordó las declaraciones del Presidente que consideró como una "epopeya" la vacunación masiva contra el coronavirus que se prevé para comienzos de enero de 2021.

"A mi lo de la 'epopeya' me hizo mucho ruido, porque la epopeya es un relato. Es un relato fantástico. No es la realidad. Hubiera preferido que el Presidente diga 'vamos a hacer un trabajo enorme'. ¿Pero epopeya? Me suena feo. Son campeones del mundo de la epopeya", finalizó Feinmann.