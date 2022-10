Eduardo Feinmann cruzó a Gabriela Cerruti y dijo que Alberto Fernández “perdió la decencia en la fiesta de Olivos”

escuchar

Eduardo Feinmann salió a cruzar este jueves a Gabriela Cerruti, después de que la portavoz presidencial le pidiera por redes sociales al participante de Gran Hermano, Walter Santiago, apodado Alfa, que se retracte por implicar al presidente Alberto Fernández con hechos de corrupción.

“El honor del presidente se perdió en la fiesta de Olivos, en la festichola con Fabiola Yáñez y en el vacunatorio VIP”, afirmó Feinmann durante su programa de radio Mitre e ironizó sobre el trabajo de Cerruti, quien anoche empleó la red Twitter para defender la “decencia” del mandatario como “valor irrenunciable” frente a las afirmaciones de un desconocido participante de Gran Hermano: “Como si en el país no hubiera otros problemas”.

Feinmann sobre Cerruti: "No imagino al vocero de Biden o Macron respondiéndole a alguien de GH"

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”, fue la frase pronunciada por el participante Alfa que desató el enojo presidencial y el pedido de retractación de su portavoz.

Walter Santiago, también conocido como "Alfa", y Gabriela Cerruti

En este sentido, Feinmann citó los tuits de Cerruti solicitando al canal Telefe y “a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”. Pero no fue la única. También se sumó al pedido vía Twitter el abogado Gregorio Dalbón: dijo que el propio presidente Fernández lo instruyó a iniciar las acciones civiles correspondientes por daño contra su honor. “Esperamos evitar el dispendio judicial innecesario con la retractación”, agregó el letrado.

En este punto, Feinmann cuestionó la “decencia” presidencial en duros términos, dijo que esa condición “la perdió con la fiesta de Olivos” y leyó el significado de la palabra en el diccionario de la Real Academia Española (RAE): “Decencia es recato, honestidad, modestia. La tercera acepción es dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas”.

“Cerruti dijo que ‘ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable”, citó Feinmann, y dijo: “Bueno, parece que hay tiempo”. “No imagino al vocero de Biden, Macron, Trudeau o Putin contestándole a alguien de Gran Hermano, pero bueno, aquí pasan estas cosas”, concluyó Feinmann.

Quién es “Alfa”, el participante de Gran Hermano que acusó de corrupción a Alberto Fernández

Gran Hermano o la “casa más famosa del país” se puso en el centro de la escena política con la polémica declaración de Walter Santiago, de 60 años -apodado Alfa-, uno de los participantes del famoso reality show, quien afirmó conocer a Alberto Fernández y lo vinculó con hechos de corrupción.

Alfa

Santiago nació en Tigre y se dedica a la compraventa de autos. De hecho, su apodo abrevia Alfa Romeo, una de las marcas de vehículos que supo comercializar. “Soy fierrero a full. Pasé por todo y vengo acá a contar todas mis historias de vida, para compartirlas, y quiero también aprender de todos los compañeros que entren. No tengo 60, tengo 30 blue y 30 oficial”, bromeó en su clip de presentación de Gran Hermano.

En el mismo video dejó otras fuertes definiciones. “Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer -dijo-. Y en la casa, tampoco nadie va a decirme qué tengo que hacer. Siempre fui líder. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada”.

LA NACION