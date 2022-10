La indignación de Marina Calabró con los dichos de Mario Pergolini: “Si estabas en vivo, caía en el estudio”

escuchar

Mario Pergolini fue entrevistado este martes por la noche por Luis Novaresio en LN+ y brindó una serie de polémicas definiciones sobre el gobierno, la oposición y la actualidad de la televisión argentina. El empresario y ex conductor de la Rock & Pop afirmó que la tevé “atrasa”, que tiene dificultades para hacer negocios en el país y que es necesario “plantear una reforma laboral”.

“Fue una linda charla”, reflexionó Novaresio durante el pase de su programa, Buen día Nación, con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró. Precisamente, fue la politóloga y periodista especializada en espectáculos quien salió a criticar a Pergolini en duros términos después de la conversación que se emitió en el ciclo +Entrevistas por la pantalla de LN+. “Yo estaba tan indignada en mi casa, sí, muy indignada. Sí, si hubieras estado en vivo, caía en el estudio”, le dijo Calabró al conductor y argumentó que su enojo tenía que ver con las declaraciones del empresario de medios sobre la realidad de la televisión argentina.

La indignación de Marina Calabró con Mario Pergolini

Y es que Pergolini, fiel a su controvertido estilo, se dedicó a criticar al nuevo Gran Hermano, el reality que se emitió por primera vez en el país en marzo de 2001. “Atrasa en la televisión. Me llamó la atención que siga existiendo, no es una crítica sino una mirada”, describió y disparó contra el conductor del ciclo, Santiago Del Moro: “Parece un conductor de los 90 o de los 2000″.

“Yo lo vi y dije cuánto estereotipo, pero bueno hay un grupo de gente que está interesada en ver eso. Telefe sabe lo que hace, tiene algo de industria que es difícil de empardar”, agregó.

Además, el periodista consideró que las estrellas de la televisión no existen. “Susana no es estrella, si hace un programa no hace 22 puntos. Mirtha, con todo respeto, tampoco. Son estrellas que han quedado, pero no traen nuevo público, no tienen nuevos formatos. Son los nombres que nos han quedado, que han hecho cosas increíblemente grandes por el entretenimiento. Tinelli está peleando para seguir siendo importante”, opinó.

En este punto, Calabró le salió al cruce: “Las cosas que dijo ese hombre: detesto que dé por muerta la televisión, lo detesto, detesto que diga que no hay estrellas en la televisión y que ningunee. Si no mira televisión entonces que no hable”, se indignó.

Mario Pergolini habló de Santiago del Moro (Gran Hermano) y de Marcelo Tinelli (canta conmigo ahora) Archivo

Y disparó: “No hablés de televisión si no la mirás Mario, yo te banco obviamente el derecho de hablar, que no se le niega a nadie… pero él habla con total liviandad de una industria que le da vida a mucha gente y que de hecho está vivita y coleando”. Y reafirmó: “Indignada estoy con Mario Pergolini”.

Luis Majul: “Pergolini le pegó a todo el mundo”

El conductor de 8.30 AM analizó la entrevista que realizó su colega para LN+ y sostuvo: “Pergolini le pegó a todo el mundo: le pegó al expresidente Mauricio Macri y al Gobierno”. En este sentido, Novaresio agregó que también “le pegó al actual presidente: cuando le pregunté qué era Alberto Fernández, me dijo ‘no fue, no es’. Habló de todo un poco: de la reforma laboral, de la reforma impositiva y que ahora está invirtiendo en Paraguay donde dice que hay cinco reglas claras a diez años”.

“Estamos viendo una novela barata todo el tiempo, es todo un lío, necesitamos a alguien que haga una concertación real”, dijo Pergolini sobre la interna en el Frente de Todos. En este punto, Novaresio sostuvo que en el Gobierno “hay disgregación y desbande”, pero Plager consideró que “después todos van debajo de la pollera de Cristina Kirchner”. “Ella no habla, pero todos sabemos que la lapicera para las listas de las próximas elecciones las hace ella y Máximo Kirchner. Me parece que faltan cinco minutos para que vayan todos debajo de ella. Y los gobernadores no se ponen los pantalones, ni un gesto de rebeldía”, finalizó la periodista.

