Quién es “Alfa”, el participante de Gran Hermano que acusó de corrupción a Alberto Fernández e hizo estallar a Gabriela Cerruti

escuchar

El lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano en Telefe y uno de los participantes de la “casa más famosa del país” ya está dando que hablar no solo por su fuerte carácter sino por una polémica declaración que provocó una airada queja en la Casa Rosada.

En un clip que se viralizó el martes, Walter Santiago, de 60 años -apodado Alfa-, uno de los participantes del famoso reality show, afirmó conocer a Alberto Fernández y lo vinculó con hechos de corrupción.

Un participante de Gran Hermano acusó al Presidente de hechos de corrupción

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”, fue la frase pronunciada por el flamante “hermanito”.

Santiago nació en Tigre y se dedica a la compraventa de autos. De hecho, su apodo abrevia Alfa Romeo, una de las marcas de vehículos que supo comercializar.

“Soy fierrero a full. Pasé por todo y vengo acá a contar todas mis historias de vida, para compartirlas, y quiero también aprender de todos los compañeros que entren. No tengo 60, tengo 30 blue y 30 oficial”, bromeó en su clip de presentación de Gran Hermano.

Alfa

En el mismo video dejó otras fuertes definiciones. “Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer -dijo-. Y en la casa, tampoco nadie va a decirme qué tengo que hacer. Siempre fui líder. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada”.

“En la casa, el dueño de la cocina soy yo, para que no coman lechuga”, sostuvo, en referencia a Martín Pepa, exparticipante de Gran Hermano 2010, que pasó a la fama por comprar 15 kilos de lechuga cuando sus compañeros lo pusieron a cargo de los víveres.

Tras entrar a la casa, se difundieron además controversiales tuits que “Alfa” publicó entre 2018 y 2019.

Los tweets de Walter Santiago "Alfa" que se filtraron luego de su ingreso a Gran Hermano (Telefe) Twitter

Al hablar sobre la inseguridad, escribió: “Si los que roban son negros, maten a los negros... Si son rubios, maten a los rubios... pero maten a todos los chorros”

Asimismo, circularon capturas de un posteo de Instagram publicado durante un 24 de marzo, en el cual parece defender el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla: “Así recuerdo esta fecha. El día en que algunos valientes se pusieron al frente de un país gobernado por una p..., un brujo y un borracho, para devolvernos la paz a los habitantes del pueblo de la nación”.

.

En la última edición de LAM (América), Soledad Aquino, la exmujer de Marcelo Tinelli, le dijo a Ángel de Brito que era amiga de Santiago y lo defendió de las críticas.

“Yo lo conozco de chica. Hay un lugar, un barcito, en Martínez que se llama Pepino y ahí nos encontrábamos siempre. Cuando éramos chicos íbamos a bailar y era el único lugar abierto para ir a comer una hamburguesa a la madrugada”, reveló.

Aunque admitió que lo “adora”, reconoció que “está viejo el boludo”. “Alfa tiene el síndrome de Peter Pan, él cree que no crece nunca”. Y remarcó: “Yo lo hablo como amiga, porque es un personaje y es buen tipo. Es bonachón, es el primero en estar. Es el típico que en los grupos es siempre divertido”.

Soledad Aquino reveló cómo nació su amistad con Alfa, el personaje más polémico de Gran Hermano 2022

“Alfa” es uno de los 18 participantes que busca llegar a la final de la casa de Gran Hermano y ganar el premio de 15 millones de pesos. Por ahora, ese sueño está complicado: en la gala del miércoles, se convirtió junto a Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis en uno de los primeros nominados de la edición 2022 del reality.

El enojo de Gabriela Cerruti

En la noche del miércoles, la vocera presidencial Gabriela Cerruti decidió contestar por Twitter las acusaciones de Santiago.

Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente @alferdez por un participante del programa #GranHermano que transmite @telefenoticias nos vemos obligados a decir:

1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 20, 2022

“Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe, nos vemos obligados a decir que el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”.

Y agregó: “Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, criticó durante la noche el mensaje oficial. “Más claro échale agua: la prioridad para el Presidente y su vocera oficial son los dichos de un participante de Gran Hermano”.

Más claro échale agua: la prioridad para el Presidente y su vocera oficial son los dichos de un participante de Gran Hermano. — Diego Santilli (@diegosantilli) October 20, 2022

Cerruti justificó su decisión de aclarar los dichos de “Alfa”. “La prioridad es la decencia Diego. Tal vez para vos, no”, dijo.

“¿No hay ningún tema más importante en agenda para el Gobierno que lo que se dice en Gran Hermano? Salgan a la calle, la gente necesita respuestas y soluciones. ¡Sean serios y responsables!”, se quejó, por su parte, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.

“Defender la decencia me parece muy importante, Daniel. A vos en otra época también te parecía”, fue la contestación de Cerruti.

LA NACION