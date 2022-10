El sentido homenaje de Jorge Lanata a su mamá en PPT: “No podía hablar, pero aprendimos a comunicarnos”

escuchar

Este domingo se celebró el Día de la Madre en la Argentina y las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos de felicitación. También se sumaron a este homenaje los conductores y conductoras de los programas de televisión y radio, que iniciaron con una dedicatoria a todas las mamás. Uno de ellos fue Jorge Lanata, que abrió la edición de Periodismo Para Todos (PPT, eltrece) con un sentido relato sobre la relación con su madre: “Teníamos grandes diálogos con solo mirarnos”.

“Les iba a hablar de Massa, de la inflación, de Alberto o de Cristina. Pero no sé bien de qué les serviría. Les quiero hablar del Día de la Madre. De las madres. De mi madre”, comenzó el conductor, que le dedicó unas emotivas palabras a la mujer que fue su madre adoptiva, Angélica. “Conocí a mi mamá de una manera extraña. Ella tuvo un tumor cerebral cuando yo tenía 6 o 7 años y vivió más de 50 años con el lado derecho del cuerpo paralizado. Tenía una lesión en el centro del habla y no podía formar palabras”, prosiguió.

El sentido homenaje de Jorge Lanata por el Día de la Madre.

Lanata, de 62 años, afirmó que, a pesar del impedimento de su madre en el habla, que solo le permitía expresar “sí”, “no” y emitir sonidos; su comunicación fue muy estrecha. “Aunque no hablara, con los años aprendimos a comunicarnos. Sus ojos verdes se reían de mis chistes malos y la mano izquierda apretaba la mía cuando estaba feliz o angustiada. Aprendí de ella que hay que sobreponerse a la dificultad, sea cual sea”, apuntó.

“No tuve una mamá que mirara el boletín del colegio, con la que salir a cenar o ir de vacaciones. Sin embargo, pude sentir su amor y darle el mío. A los hijos siempre le das la parte más grande del plato sin esperar nada. Yo pude sentir todo esto, aunque no fuera mi mamá la que sirviera la comida”, agregó.

“¿Quién era mi mamá?”

El periodista reveló el crudo pensamiento que le atravesó la mente en varias ocasiones. “Pensé muchas veces: ‘¿Por qué no se quiere morir? ¿Por qué quiere vivir así? Y, ¿sabés qué? Ella no se quería morir. Vivió con mi papá hasta que él falleció y después, conmigo y mi tía Nélida, su hermana”, expresó.

ARCHIVO-. Jorge Lanata argumentó por qué nunca buscó sus orígenes. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Además, hizo referencia a cuando se enteró que fue adoptado. “Muchos años después, cuando yo tenía 56 años, alguien me lo contó. De todas las familias del mundo en las que yo podría ir a parar, caí en la de Angélica y Ernesto. ¿Quién era mi mamá: la desconocida que me abandonó en un hospital de Mar del Plata o aquella que me acogió en una esquina de Sarandí?”.

Y concluyó: “Aún me preguntan en los reportajes que por qué no quise averiguar de dónde venía. Y la respuesta es obvia. Yo sé de dónde vengo. Mi mamá era una señora de ojos verdes con la que nunca pude cruzar una sola palabra, con la que teníamos grandes diálogos con solo mirarnos. Feliz día de la madre”.

