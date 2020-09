Dólares. Eduardo Feinmann se burló de un economista que aconsejaba no comprarlos

Desde su cuenta de Twitter, el periodista compartió un video que había posteado el director Juan José Campanella Crédito: Instagram Eduardo Feinmann

Tras el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de este martes, que endureció el cepo cambiario, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios irónicos. En la misma dirección, Eduardo Feinmann se burló de un consultor que, a través de la pantalla de C5N, aconsejaba no comprar dólares e invertir en plazos fijos.

Con las nuevas restricciones en vigor, el dólar blue (paralelo) llegó a venderse a 145 pesos y alcanzó un nuevo récord. Horas más tarde, el periodista de América 24 y Radio Rivadavia Eduardo Feinmann retuiteó un video que posteó el director de cine Juan José Campanella.

En el material de casi dos minutos de duración se puede ver al economista Juan Alberto Enrique que aconsejaba no comprar dólares ya que, según sus palabras, el tipo de cambio no aumentaría.

"El mercado financiero ya no quiere dólares, quiere renovar deuda en pesos. Por eso, insisto, el dólar no va seguir aumentando", decía el economista en un móvil para el canal oficialista C5N. Con las pocas operaciones realizadas en las cuevas durante las últimas horas, la realidad parece haberle dado la espalda.

Tras el comentario de quien lo entrevistaba, que vinculó la supuesta estabilidad de la divisa al cambio de nota que la agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) le otorgó al país, Enrique añadió más argumentos para respaldar su teoría de por qué el dólar no aumentaría: "Recordemos que Argentina con el gobierno anterior [por la administración de Mauricio Macri] había quedado en default selectivo y S&P cambió a CC/C. ¿Qué quiere decir esto? Ya el mercado internacional, que nos presta en pesos y en dólares, está eligiendo prestarnos en pesos porque ve que la economía argentina (...) insisto, el ministro Martín Guzmán y el secretario de Finanzas Diego Bastourre están manejando muy bien la economía", afirmó el economista.

Hacia el final del video, él mismo remarcó que no solo destacaba la acción de los funcionarios porque cree en el gobierno de Alberto Fernández sino que lo atribuía a las señales del mercado. Como lo había hecho antes, reiteró además su consejo de no volcarse a la divisa estadounidense. "La gente me pregunta: '¿Qué hago, Juan? ¿Compro dólares o hago un plazo fijo? Bueno, yo les tengo que decir que el dólar no va a aumentar, va a quedarse estable. De elegir, elijo un plazo fijo que te paga el 30 por ciento, encima con un dólar estable", aseguró.

Al compartir el video de Campanella, Feinmann fue escueto, pero contundente. "Un gurú este Juan", escribió el periodista en relación a las afirmaciones y los fallidos pronósticos de Enrique.