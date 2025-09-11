Feinmann estalló al aire por una foto de Katy Perry visitando a Cristina Kirchner, que no era real

El periodista Eduardo Feinmann estalló de furia al aire cuando pensó que la expresidenta Cristina Kirchner había recibido en su departamento, donde cumple prisión domiciliaria, a la cantante internacional Katy Perry.

Sin embargo, todo se trató de una fake news que más temprano había circulado por redes sociales, con una foto montada de la jefa peronista y la artista estadounidense, que está de gira por la Argentina.

La foto montada entre Cristina Kirchner y Katy Perry

La situación se dio en vivo el miércoles en la señal A24, cuando abordaban la visita de Juan Manuel Urtubey a Cristina Kirchner, que realmente se dio en estas últimas horas.

“No es al único que recibió, va alternando, viene recibiendo algunas visitas internacionales”, dijo su panelista.

Unir fuerzas por Salta.

Unir fuerzas por la patria.

Unir fuerzas por nuestro pueblo.

Nada se construye con odio. Mucho menos un país.

Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados.… pic.twitter.com/0sTEDEIUv2 — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) September 10, 2025

En ese momento, ya el descontento de Feinmann se hizo sentir. “Yo pregunto, tanta visita, tanta visita... ¿Pide permiso? ¿O los jueces esto no lo están controlando? ¿La señora hace lo que se le canta? Pregunto: cada uno de estos que la visitan, ¿piden el permiso correspondiente o no?“, dijo.

Ahí se dio una discusión sobre los encuentros de la exmandataria, condenada en la causa Vialidad, y las presencias en su departamento, en Constitución, en la calle San José 1111.

“De hecho, recibió a una cantante y actriz norteamericana, Katy Perry. Si querés, compartimos la foto”, propuso su panelista.

El momento en que Feinmann cae en la fake news

“¿Pidió permiso?“, preguntó Feinmann, y mientras la periodista decía ”no lo chequeamos", el conductor siguió: ”¿Pero es una joda? ¿Esa cárcel es una joda? ¿En serio?“.

Mientras tanto, otro de sus panelistas, Gabriel Iezzi, comparó que este tipo de situaciones no ocurren en una cárcel común. El zócalo decía: “Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria. La cantante y actriz fue a San José 1111″.

No fue solo eso. La panelista dijo que “cuentas kirchneristas” difundieron que la artista había “rechazado la proscripción de Cristina Kirchner”.

Minutos después, Feinmann recordó que Katy Perry levantó ante sus fans un cuadro de Eva Perón, un hecho que sí pasó. “Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón que le regalaron. Entonces, Cristina la llamó y le dijo ‘venite’”, comentó Feinmann, a lo que Iezzi añadió: “Y fue”.

“¡Mamma mía!“, exclamó Feinmann y continuó: ”Es una vergüenza. Señores jueces, ¿en serio se dejan forrear? ¿En serio se dejan tocar el culo por esta señora que hace lo que se le canta? ¡Qué feo! Pero bueno".

La conversación siguió y el conductor recibió un mensaje. “Es como me dice un amigo, ‘es como la cárcel de Pablo Escobar Gaviria [por el exjefe narco colombiano]’. Esta es la Catedral de San José 1111, ¿cómo es? ¿Hace lo que se le canta? ¡Qué loco!“, comentó y también lo comparó con la situación judicial de Jair Bolsonaro en Brasil.

El error

Diez minutos después, tanto Feinmann como sus panelistas se dieron cuenta de que habían caído en una falsa noticia. “Parece que lo de Katy Perry era fake”, sostuvo el conductor.

“Aclaramos... Era fake. Llamó la atención... Pero... bueno. Circuló en las redes la foto, que está... creada con Inteligencia Artificial (IA)“, indicó Fitz Patrick.

Ahí, Feinmann explicó que la foto original era entre Cristina Kirchner y [Ernesto] Samper, y que algún usuario de redes cambió al expresidente de Colombia por la cantante.

“Las fotos generalmente son en esa especie de living con la biblioteca detrás, por lo cual sonaba creíble”, dijo su panelista.

Entonces, Feinmann mostró la foto original y la alterada. “Lo borraron a Samper... Hoy es tan sencillo borrar a alguien y poner a otro. Y la sentaron a ella [por Katy Perry]”, explicó.

Además, recordaron que la cantante sí visitó la Argentina y Fitz Patrick añadió: “Por eso era creíble, en el sentido de que podría haber sido... Como suele recibir a distintos personajes del ambiente político”.

En tanto, Feinmann preguntó: “¿A Urtubey lo recibió? ¿Al otro que está al lado [por Emiliano Estrada] lo recibió?“.

Su columnista asintió: “Sí, sí, los recibió”.